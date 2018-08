Ratni član Predsjedništva BiH, Stjepan Kljujić u opširnom intervju za Vijesti.ba govorio je o ruskom utjecaju u Bosni i Hercegovini, politici HDZ-a ali o i djelatnosti Kontraobavještaje službe.

Stjepan Kljujić / 24sata.info

Kljujić smatra da se Rusija se vratila u hladni rat jer je Putin ojačao jedinstvo Rusije. To jedinstvo nije racionalno i dobrovoljno nego režimsko.



"On sada hoće da udara kontru Zapadu time što pravi incidente, a Balkan je izvanredan za to. Priča o tradicionalnom bratstvu Srba i Rusa nikad nije donijela nikakve koristi. Tito kome su Rusi pomogli 1944. da uđe u Beograd, istjerao ih je za 15 dana kad je vidio šta rade. Dakle, Rusija kao velika sila traži incidentne situacije ovdje, i da instrumentalizira sukobljene strane a nikada i nikome ona ne pomaže ni materijalno ni politički", mišljenja je Kljujić.



Kljujić smatra da je HDZ tragičan za hrvatski narod u BiH. Morate znati de je 1999. bilo 83 posto bosanskih Hrvata i 17 posto hercegovačkih. Kad su se oni počeli praviti važni ja sam njima zakazao konvenciju u Mostaru da ih tu pobijedim i ponizim, i to je bila velika prednost.



"Međutim, najtragičniji trenutak je dogovor u Karađorđevu, koji je spušten na nižu razinu. 12.maja 1992 u Gracu su ga nastavili Boban i Karadžić, a to je sve učinila Kontraobavještajna služba", mišljenja je Kljujić.



Dodaje da KOS ima značajnu ulogu u Hrvatskoj i još značajniju ulogu u Bosni i Hercegovini.



"Jer pogledajte ako je osnovana Naša stranka, što je osnovana samo u Federaciji. Kada pogledate strukturu toga i ko je sve tu, da ne idemo u detalje, onda vam je jasno da to stranka koja treba da paralizira život u Federaciji a nema je u Republici Srpskoj. Kada pogledate kako vuku poteze neki ljudi sve vam je jasno", rekao je Kljujić.





(24sata.info)