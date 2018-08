Lider HDZ-a Dragan Čović u intervjuu za Večernji list likuje nad činjenicom da Bosna i Hercegovina u ovom trenutku ne može podići tužbu protiv Hrvatske zbog bespravne gradnje Pelješkog mosta.

Čović je ponovio da je riječ o strateškom interesu hrvatskog naroda u cjelini, ali i interesu BiH, te naglasio da najavljena tužba koju zagovara član Predsjedništva iz reda bošnjačkog naroda Bakir Izetbegović nije moguća, jer ne postoji saglasnost svih članova Predsjedništva.



Čović naime time želi poručiti da je upravo on glavna prepreka Bosni i Hercegovini da svoja međunarodno stečena prava potražuje pred međunarodnim sudovima.



Međutim, svjestan da mu mandat ističe naglašava da će u slučaju njegovog poraza na izborima uslijediti nesaglediva kriza.



"Prije svega, mi, kao i hrvatsko, moramo dovoljno animirati i bošnjačkog glasačko tijelo kako se ne bi dogodilo da imamo nelegitimne nacionalne predstavnike u tijelima vlasti. Uvjeren sam da imamo dovoljno mudrosti, primarno među Bošnjacima unutar Federacije kao izborne jedinice, da se to ne dogodi. No, ako se dogodi, onda imamo vrlo ozbiljan problem. Teško ćemo u jednoj takvoj situaciji moći implementirati izborne rezultate i izvjesno je da bismo mogli ući u nesagledive krize", poručio je Čović.





