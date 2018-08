Član Predsjedništva BiH iz Republike Srpske Mladen Ivanić izjavio je danas u Bijeljini da treba pojačati kontrolu granice ako se želi spriječiti ulazak migranata u BiH.

Ivanić je istakao da ne postoji nijedan razlog za pravljenje posebne strategije u vezi sa migrantima jer će "ljudi dolaziti dokle god im bude omogućen prelazak preko granice".



"Sve ostalo je prazna priča. Odgovor na ovo je jasan. Oni će dolaziti, a ako mi želimo da ih ne bude, onda moramo pojačati kontrolu granice", rekao je Ivanić novinarima, komentarišući pitanje eventualne izrade strategije o migrantima i sprečavanju njihovog dolaska u BiH.



On je rekao da je nepotrebo i uzaludno trošiti vrijeme na rasprave - gdje i šta će biti, nego treba učiniti veći napor u kontroli granice, pa će i migranata biti manje.



"Lično ne vidim neku veliku filozofiju u ovom pogledu. Strategiju na tom poslu, ako imaju interes, treba da rade i institucije BiH i entiteta, a da pri tome to politički ne zloupotrbljavaju", rekao je Ivanić.



On smatra da je kontrola granice najbitnija, a sve ostalo je "presipanje iz šupljeg u prazno".





(24sata.info)