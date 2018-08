Zamjenik predsjedavajućeg Vijeća ministara i ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Mirko Šarović izjavio je novinarima da Vijeće ministara BiH danas nije razmatralo pitanje izgradnje Pelješkog mosta.

- Nije bilo ni na prošloj, ne vjerujem da će biti ni na sljedećoj, ali vjerovatno će nekih pisama biti i dalje sa različitih strana - kazao je Šarović.



Dodao je da je njegov stav „da, prije svega, treba da vodimo interesa o BiH i da taj interes pokušamo da profilišemo i iskažemo“. To je, navodi on, nešto ka čemu bi trebali svi da težimo.



- Šta je interes BiH u ovom pitanju, prije svega treba da kaže Predsjedništvo BiH, ono je nadležno za kreiranje međunarodne politike, i Vijeće ministara iza toga oko konkretnih rješenja. Smatram vrlo važnim da se istovremeno rješava pitanje izgradnje Pelješkog mosta, nemam nikakav problem s tim, ali s druge strane sasvim je legitimno da ova zemlja traži da se riješi pitanje izlaska na otvoreno more - kazao je Šarović.



Dodao je kako misli da je to pitanje na kojem „treba da insistiramo“.



- Mislim da je najbolje da to rješavamo u paketu - smatra Šarović.



Ministar pravde BiH Josip Grubeša je izjavio novinarima da je, što se tiče izgradnje Pelješkog mosta, prije gotovo godinu dana napisao pismo vlastima Republike Hrvatske, kada je govorio da nema nikakvih pravnih prepreka.



- U svakom slučaju, mi trebamo raditi u interesu BiH, a da li je interes BiH da se gradi ili ne gradi Pelješki most, mislim da je bespredmetno u ovom trenutku i sa ove pozicije uopće govoriti - smatra Grubeša.





