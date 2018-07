(24SATA.INFO)

Predsjednik DF-a Željko Komšić je gostujući na N1 komentarisao odlazak Suzane Galić Franjke, zastupnice Demokratske fronte u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH i nositeljice liste ove političke stranke u Kantonu 10 za ovogodišnje Opšte izbore u Blajburg.

Komšić je rekao da joj ne zamjera na tome, već da joj samo zamjera što je to učinila o državnom trošku. Dešavanja u Blajburgu s kraja Drugog svjetskog rata je okarakterisao kao "zločinom nad onima koji su se predali".



- Bila je 2015. godine, i ono što joj ja zamjeram, i to sam joj rekao, jeste što je išla o državnom trošku. A ako me pitate koji je moj stav o Blajburgu ja ću vam ga slobodno iznijeti, možda će vas začuditi, rekao je Komšić.



Na potpitanje voditelja da ga iznese, Komšić je odgovorio:



- Dakle, u Blajburgu je u onom trenutku, bez obzira što su to “moji” oni koji su pucali, počinili zločin nad ljudima koji su se predali. I to je zločin. Bez obzira o kome je riječ, o kojoj vojsci je riječ. Dakle, s tog aspekta, gospođa može da uradi i misli šta god hoće – to je njeno pravo. Ja ne bih otišao, ali to je njen izbor. Ako me pitate šta se desilo u Blajburgu, po mom mišjenju i onome što ja znam, desio se zločin, rekao je Komšić i ponovio da mu je sporno što je Galić Franjka u Blajburg išla državnim parama.





