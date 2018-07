Boriša Falatar kandidat Naše stranke za člana Predsjedništva BiH, prijatelj isljednika iz logora Heliodrom te sarajevska zvijezda ideoloških nastavljača UZP-a u svome skandaloznom obraćanju povodom slučaja Pelješkog mosta poziva domaće političke aktere da odustanu od zaštite međunarodnog prava Bosne i Hercegovine na otvoreno, prava koje BiH ima po Konvenciji Ujedinjenih naroda o pravu mora.

Foto: 24sata.info

Falatar u svome skandaloznom istupu, obmanjuje domaću javnost sa tvrdnjama da je Bosna i Hercegovina još 2006. godine pristala na gradnju mosta, što je brutalna laž, kakvu nije u stanju bio izreći ni otvoreni neprijatelj Bosne i Hercegovine Dragan Čović, ali zato jeste Falatar



"Pitanje Pelješkog mosta se pokrenulo prije 20.godina. 1998. kada su Franjo Tuđman i Alija Izetbegović potpisali sporazum o korištenju zaleđa u Neumu. On nije nikada ratificiran. 2006. godine u decembru se donijela odluka između Bosne i Hercegovine i Hrvatske da se počne graditi Pelješki most. To je bila odluka između Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Znamo dobro ko je bio član Predsjedništva Bosne i Hercegovine u decembru 2006.godine", rekao je Falatar.



Iz Falatarovog navoda očito je da dotični odgovornost za gradnju mosta pokušava prebaciti nekadašnjem članu Predsjedništva Čovićevom protukandidatu na sljedećim izborima Željku Komšiću, pri tome se služeći običnim lažima, poput one da je gradnja Pelješkog mosta dogovorna između Hrvatske i BiH za vrijeme Komšićevog mandata.



Upravo suprotno. Predsjedništvo BiH 2007. godine usvojilo zaključak i službeno zatražilo od Hrvatske da zaustavi gradnju Pelješkog mosta dok se ne riješi otvoreno pitanje vezano za identifikaciju morske granične crte i pristupa BiH otvorenome moru. Dakle, Falatar laže za ime Dragana Čovića, u nastojanju da lažima oblati Komšića.



Također, Falatar kao kandidat za člana Predsjedništva poručuje da BiH mora odustati od svojih prava te od Hrvatske tražiti nekakvu milostinju. Dok Hrvatska vrši protupravno nasilje rezervni kandidat ideoloških nastavljača UZP-a, tobože diplomatski sugerira da se od Hrvatske može dobiti nešto zauzvrat.



"2012.godine je prestala gradnja Pelješkog mosta zbog ekonomske krize. Tada je HDZ Hrvatske predložio da se izgradi tunel koji bi bio jeftiniji i koji ne bi narušavao interese naše države. Znamo ko je bio u Predsjedništvu 2012.godine i ko nije ništa uradio po tome pitanju. Sada je kasno da se spriječava gradnja Pelješkog mosta, ali uz dobru diplomaciju i mudre odnose možemo vidjeti šta da dobijemo zauzvrat", rekao je Falatar.



Sramno da ne može sramnije.



(24sata.info)