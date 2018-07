Zajednička Komisija za usaglašavanje različito usvojenih tekstova zakona u domovima Parlamenta Federacije BiH počela je današnju sjednicu na kojoj se treba usaglasiti Prijedlog zakona o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica.

Podsjećamo, ovo zakonsko rješenje je u različitim tekstovima usvojeno u Predstavničkom domu i Domu narodu, te je neophodno njegovo usaglašavanje kako bi bilo omogućeno da zakon stupi na snagu.



- Radi se o predloženom zakonu koji je pretrpio dosta izmjena u Predstavničkom domu, a isto tako je jedan broj amandmana usvojen u Domu naroda – kazao je na početku sjednice predsjednik Komisije i dopredsjedavajući Doma naroda Jasenko Tufekčić.



Dodaje da ukoliko narednih dana ne dođe do dogovora da "ko god bio u poziciji da razmišlja da može blokadom ili bilo čim drugim doći do ovog zakona - tehnički to neće moći“.



- Zato sam na sjednicu pozvao one ljude koji su ulagali amandmane u Predstavničkom domu. Također, jedan dio amandmana je kontradiktoran drugima. Što se mene tiče, danas možemo razgovarati 24 sata, ali svaki sastanak bude li trajao duže od dva i po ili tri sata neće dati rezultat – poručio je Tufekčić.



Osim članova Komisije iz Predstavničkog doma i Dom naroda, kao i predstavnika nadležnih institucija, sjednici prisustvuju i predstavnici demobilisanih boraca koji već neko vrijeme insistiraju na usvajanju ovog zakona.



