Krenuvši od pretpostavke da smo svi zajedno svjesni količine govora mržnje u javnom prostoru, medijima, na političkoj sceni, komentarima na internet portalima i drugim mjestima, te da dijelimo mišljenje da je to vrlo veliki i ozbiljan problem, želim vas ovim pismom potaknuti na konkretnu akciju, stoji u otvorenom pismu Saše Magazinovića upućenom Tužilaštvu BiH.

Još u januaru 2015-te godine sam na pitanje u vezi otvorenog pozivanja na nasilje i mržnju putem interneta od Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine dobio precizan odgovor koji kaže da je izazivanje nacionalne, rasne i vjerske mržnje, razdora i netrpeljivosti među konstitutivnim narodima i ostalima, kao i drugima koji žive ili borave u BiH, propisano kao krivično djelo u sva četiri krivična zakona u Bosni i Hercegovini. U Krivičnom zakonu Bosne i Hercegovine za ovo krivično djelo propisana je kazna u trajanju od 3 mjeseca do 3 godine zatvora. Entitetski i zakon Brčko Distrikta su također vrlo precizno definisali ovo krivično djelo.



Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine je u odgovoru na moje poslaničko pitanje nedvosmisleno navelo da ne postoji zapreka da se mržnja izražena putem interneta podvede pod već definisanu inkriminaciju.



Imajući sve to u vidu molim vas da počnete primjenjivati zakon i one koji koristeći govor mržnje destabilizuju državu Bosnu i Hercegovinu, uznemiruju građane i kreiraju atmosferu straha i nesigurnosti procesuirate na zakonom propisan način. Internet portali su u komentarima na vijesti prepuni poziva na rat, ubistva, nove ratne zločine, mržnju i sl. Samo nekoliko procesuiranih osoba koje skrivene iza tastature i ekrana prizivaju nove zločine bi imalo ogroman efekat. Siguran sam da će vam i vlasnici on line medija pružiti svu neophodnu pomoć.



Posebno skrećem pažnju da se govor mržnje intenzivirao kako se približavamo predizbornoj kampanji i da ga svojim aktivnostima izazivaju upravo političari. Njihov govor mržnje iskazan u javnom prostoru, najčešće motiviran pokušajem političkom manipulisanja i sijanjem straha u nadi da će dobiti još jedan mandat, je ogledni primjer slučajeva za sankcionisanje. Koriste ga oni koji nemaju ništa konkretno ponuditi, te posežu za mržnjom i teškim riječima kao najprimitivnijim, ali oprobanim alatom. Iskreno se nadam da se slažemo u tome da je jedan ljudski život važniji od bilo čije političke fotelje za koju se mnogi bore spremni na sve.



Molim vas da neko od vas konačno reaguje prije nego što padne mrtva glava. Onda ćemo se svi baviti temom govora mržnje, ali bi tada moglo biti kasno. Ne postoji racionalni razlog za nečinjenje i pozivam da što prije povučete odgovorne poteze u skladu sa vašim mandatima.





