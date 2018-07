Kandidat za člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić izjavio je u četvrtak kako se koncept njegovog političkog angažmana temelji na očuvanju i izgradnji države Bosne i Hercegovine u kojoj će svi kao pojedinci biti jednako zaštićeni.

Foto: 24sata.info

- Vjerujem u koncept koji podrazumijeva da država, administracija, propisi, počevši od Ustava trebaju štititi nas kao pojedince, nas kao ljude i naše dostojanstvo. Kada to zaštitite, zaštitili ste sve što je sadržano u nama kao pojedincima - kazao je Komšić u izjavi za medije, datoj prije razgovora sa mladima, koji se pod nazivom "Kafa sa …predsjedničkim kandidatom", realiziraju u Sarajevu u organizaciji Instituta za razvoj mladih KULT, a u sklopu serije susreta s kandidatima za člana Predsjedništva BiH uoči predstojećih Općih izbora u BiH.



Komšić podsjeća da je naša zemlja, nažalost, i dalje na udaru snaga koje joj ne misle dobro - iznutra i izvana, kao i da je 'na sceni' ista matrica nekih politika i projekata iz susjednih zemalja koje su demonstrirale kontinuitet djelovanja na podjeli BiH, navodeći da su se samo, uslijed proteka vremena, promijenili protagonisti tih i takvih nastojanja.



- Nažalost mi živimo u zemlji čiji ministri i zastupnici brane interese drugih država - kazao je kandidat Demokratske fronte za člana Predsjedništva iz reda hrvatskog naroda, podcrtavajući opasnosti koje vrebaju iz „neke vrste socijalnog, društvenog, pa i političkog omeđivanja i to na etničkoj osnovi, a što onemogućava funkcioniranje države BiH“.



Izlaz iz postojećeg stanja vidi u djelovanju ličnim primjerom i beskompromisnoj borbi za interese BiH kao cjeline, kao i okupljanju snaga kojima je 'na srcu' jedinstvena BiH, te artikuliranju jasnih stavova i ustrajavanju na konceptu funkcionalne države kako bi se stalo ukraj podjelama i dosljedno sankcioniralo svako, pa i najmanje vaninstitucionalno i neustavno djelovanje i to na način da niko ne može biti iznad zakona.



U osvrtu na ključne elemente koji BiH vode ka progresu, Komšić ističe značaj pravosudne i reforme javne uprave, dovodeći to u kontekst evroatlantskih integracija i stvaranja poslovnog okruženja za značajnija ulaganja u privredni razvoj, "a što, između ostalog, podrazumijeva odlučnu i beskompromisnu borbu protiv korupcije".



- Ako hoćete evropsku priču u BiH ne treba izmišljati 'toplu vodu', nego treba uzeti ono što oni imaju, a što se pokazalo kao dobro iskustvo u organizaciji državnog aparata i svim drugim segmentima - poručio je Komšić, naglašavajući da državni aparat mora biti efikasniji i sigurniji, te djelovati u skladu sa zakonom.



Komšić je bio član Predsjedništva BiH u dva uzastopna mandata i to od 2006. godine do 2014. godine, a obnašao je i više drugih funkcija u vlasti. Osnivač je i predsjednik Demokratske fronte, te bivši visoki dužnosnik i potpredsjednik SDP-a BiH, a trenutno je zastupnik u Zastupničkom domu Parlamentarne skupštine BiH.



Kako je Feni kazala Katarina Vučković iz Instituta za razvoj mladih KULT, danas je ova organizacija po četvrti put upriličila 'Kafu sa …kandidatima za Predsjedništvo BiH', a u sklopu ciklusa razgovora koji će biti nastavljen u septembru.



Dodala je da koncept koji Institut njeguje već duži period podrazumijeva razgovor s istaknutim ličnostima, u konkretnom slučaju s predsjedničkim kandidatima, i to s fokusom na položaj mladih u BiH i ključna pitanja za koja su oni zainteresirani, počevši od njihove participacije u vlasti, segmenta zapošljavanja i uopće perspektive za njihov ostanak u zemlji.



(FENA)