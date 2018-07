Skupovi “Pravda za Davida” nemaju politički karakter kako to ističu iz krugova vladajućih stranaka, rekao je predsjednik NDP-a Dragan Čavić gostujući u “Dnevniku 2” BN televizije.

Dragan Čavić / 24sata.info

Ovo što se dešava na Trgu Krajine je prije svega zahtjev porodice i nezadovoljnih građana da se utvrdi prava istina o smrti mladića i da oni koji su ga ubili dobiju zasluženu kaznu, kaže Čavić i dodaje da skupovi “Pravda za Davida” nemaju politički karakter.



“Politički karakter ovome daju oni koji govore o političkom karakteru ovih skupova jer oni ustvari žele da dobiju alibi da je ustvari politika umiješala prste i da je motivacija za okupljanje na Trgu Krajine ustvari motivacija za promjenu vlasti van institucija mimo izbornog procesa što apsolutno nije tačno”, tvrdi Čavić.



On ističe da je bio iznenađen kada su predstavnici vladajućih stranaka u Kolegijumu Narodne skupštine podržali inicijativu Branislava Borenovića da se od Tužilaštva zatraže detalji dosadašnje istrage o slučaju smrti Davida Dragičevića.



“Vjerujem da je to zato što je za očekivanje da Tužilaštvo neće dati nikakav odgovor. Zato je i podržan”, smatra predsjednik NDP-a.



Govoreći o zakazivanju posebne sjednice Narodne skupštine na kojoj bi trebalo da se raspravlja o Izvještaju o Srebrenici, Čavić kaže da je to besmisleno, jer je za to prije svega nadležna Vlada Republike Srpske. Pogotovo je, kaže, nepotrebno takvu raspravu voditi uoči izbora.



Ukoliko vladajući blok bude insistirao na tome da se ova sjednica ipak održi, opozicija će imati odgovarajuće rješenje i neće dozvoliti da upadne u zamku predizbornog trvenja o ovako osjetljivoj temi.





(BN)