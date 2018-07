Srpska demokratska stranka (SDS) je saopćila u otvorenom pismu potpredsjedniku SNSD-a Nikoli Špiriću da je on "izdao Srbe i Republiku Srpsku, jer je kao predsjedavajući Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH 2005. godine potpisao Zakon o odbrani BiH".

Nikola Špirić / 24sata.info

SDS je istakao da ih je on izdao i jer je u martu 2007. godine BiH potpisan Sporazum o razmjeni sigurnosnih informacija sa NATO-om prema odluci Vijeća ministara BiH, kojim je predsjedavao Špirić.



U otvorenom pismu se navodi da je Špirić kao predsjedavajući Vijeća ministara 2008. godine potpisao više dokumenata za intenziviranje dijaloga BiH i NATO-a.



Iz SDS-a ističu i da je Vijeće ministara BiH u njegovom mandatu "sa 47 zakona prenio nadležnosti sa Republike Srpske na BiH", kao i da je "falsifikovao zaključke parlamentarne komisije za nadzor nad Obavještajno-sigurnosnom agencijom kako bi zaštitio od zatvora one koji su falsfikovali dokumente da je OSA tobože prisluškivala najviše funkcionere Srbije".



Cilj toga je bio da "posvađa Savez za promjene sa Srbijom", navode iz SDS-a.



U otvorenom pismu se ističe da je on "u karijeri promijenio pet stranaka i time pokazao da ga jedino interesuju moć i novac".



"Špirić je izdao Srbe i Republiku Srpsku kada je samo prije četiri mjeseca kleknuo pred Bakira Izetbegovića, moleći ga da mu sina prebaci u OSA centar u Banju Luku", navodi SDS.



Iz ove stranke ističu da on i javno i tajno sjedi na kanabama američke ambasade, uprkos, kako kažu, zabrani Milorada Dodika.





(24sata.info)