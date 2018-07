"Ovo nisu samo izbori za Mladena, Vukotu ili bilo koga nas sa liste. Ovo su izbori za budućnost Republike Srpske. Sedmog oktobra odlučujemo da li ćemo živjeti u mraku i izolaciji ili ćemo krenuti putem napretka i normalnog života za naš narod“, poručio je potpredsjednik PDP-a i nosilac liste za Izbornu jedinicu 3 Igor Crnadak.

Mladen Ivanić / 24sata.info

Crnadak je to kazao na skupu u banjalučkoj MZ Kola – Manjača.



"Manjača je uvijek čuvala Banjaluku, sačuvala naš nacionalni identitet, a odavde i iz cijele Banjaluke će u oktobru krenuti promjene koje će se nezaustavljivo proširiti čitavom Srpskom", dodao je Crnadak.



Branislav Borenović, predsjednik Partije demokratskog progresa, poručio je da pogubna politika ove vlasti tjera ljude iz Republike Srpske, a Manjača to najviše osjeti.



"Ovo je osudni momenat za naš narod, Republiku Srpsku, sve nas. PDP ovdje ima vrlo kvalitetne liste za izbore – tu su doktori, ekonomisti, profesori... Ali što je najbitnije, to su ljudi čestiti i spremni da se bore za normalan i kvalitetan život u Republici Srpskoj“.



Borenović je dodao da se suočavamo sa brojnim problemima, ali PDP ima program, znanje i volju da ih riješava.



"Ako svi zajedno pomognemo obnovu poljoprivrede, ekonomije, demografije i posvetimo se onome na šta se PDP bazira – posao, dostojanstvo, pravda, problemi sa kojima se naš narod suočava biće u velikoj mjeri riješeni", kazao je Borenović.



Počasni predsjednik PDP-a Mladen Ivanić izrazio je uvjerenost u pobjedu i novi mandat srpskog člana Predsjedništva BiH.



„Imaću više glasova od Milorada Dodika. Sva istraživanja pokazuju da imam jaču podršku. Dodikova jedina šansa je krađa glasova, što ne bi bilo prvi put, ali sada im to nećemo dozvoliti. Međutim, moja pobjeda neće biti toliko značajna ako snažno ne podržite i Vukotu Govedaricu. Jer, Vukota i ja, kao tim, donijećemo pobjedu Republici Srpskoj!“, poručio je Ivanić.



Na skupu u MZ Kola predstavljeni su i kandidati Partije demokratskog progresa za Narodnu skupštinu Republike Srpske i Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH.





(24sata.info)