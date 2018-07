Ministar vanjskih poslova u Vijeću ministara BiH Igor Crnadak rekao je danas da se mora sprovesti istraga ako su istiniti medijski navodi da se oružje proizvedeno u BiH našlo na sirijskom ratištu.

Arhiv / 24sata.info

"Kod nas su jasne procedure u vezi s izvozom oružja i za svaki komad oružja, ako je izvezen legalno, tačno postoji dokumentacija i može se utvrditi kako je došao tamo", rekao je novinarima Crnadak, povodom pisanja britanskog "Independenta" da dokumenti pronađeni u skladištu oružja u sirijskom Alepu pokazuju da je oružje proizvedeno u fabrici BHT-TMiH u BiH završilo u rukama terorista.



Govoreći o namjerama da se migranti iz BiH smjeste u Bosanski Petrovac, Crnadak je podsjetio da su lokalne sredine, bilo u Republici Srpskoj ili u FBiH, žestoko protiv toga.



"Nisam čuo da je ijedna sredina uputila poziv da migranti dođu. To će biti odluka i jedini ispravan pristup je da na tome zajednički rade svi nivoi vlasti", rekao je Crnadak.



Komentarušući pisanje čeških medija da Češka namjerava da pošalje milion eura BiH za suzbijanje ilegalne migracije i zaštiti granica, Crnadak je rekao da sa tim nije upoznat.



"To je pitanje kojim će se nastaviti baviti Koordinaciono tijelo za pitanje migracija u BiH u kome su predstavnici svih nivoa vlasti, uključujući vlade Republike Srpske i Federacije BiH, te Vijeće ministara", rekao je Crnadak.



On kaže da je važno da to ne bude ili što manje bude unutrašnje političko pitanje, gdje se pokušavaju ostvariti neki unutrašnji poeni, nego na njegovom rješavanju treba da rade svi zajedno.

