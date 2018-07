Predsjedavajuća Doma naroda Parlamenta Federacije BiH Lidija Bradara danas je, zbog nepostojanja kvoruma, završila vanrednu sjednicu tog doma na kojoj se trebao razmatrati Prijedlog zakona o izbornim jedinicama i broju mandata Parlamenta Federacije BiH.

Lidija Bradara / 24sata.info

- Prisutno je 15 izaslanika što ne čini većinu tako da je sjednica završena - kazala je Bradara.



Podsjetila je da je na početku sjednice u 13.00 sati bilo kvoruma, ali da je potom primjetila da u sali nema dopredsjedavajućeg Doma Jasenka Tufekčića, kao ni predsjednika Kluba Bošnjaka Osmana Ćatića.



- Zatim je od tog Kluba zatražena stanka iako sjednica nije ni počela. Sazvan je Klub Bošnjaka i evo to je trajalo do skoro 17.00 sati. U tom trenutku sam odlučila da u sali saopćim da nema kvoruma za održavanja sjednice - kazala je Bradara novinarima.



Prema poslovničkim i ustavnim odredbama ona je odlučila da uputi zahtjev kojim se Prijedlog zakona o izbornim jedinicama proglašava destruktivnim po vitalni nacionalni interes hrvatskog naroda. Taj akt je potpisao dopredsjedavajući Doma naroda Drago Puzigaća.



- Ono što je procedura kod ovakvih zakona i ono što bi bilo dobro da mi taj mehanizam provodimo češće jeste da se oko nekih važnih pitanja tri kluba u Domu naroda trebaju izjasniti po tom pitanju i da svaki od prijedloga treba dobiti nadpolovičnu većinu od sva tri kluba naroda. U slučaju da neki Prijedlog zakona, što je pobrojano u listi vitalnih nacionalnih interesa, ne dobije većinu, smatra se da je postupak završen u Domu naroda i da ne mora ići na Ustavni sud - pojasnila je Bradara.



Ovom prilikom komentirala je i smjenu potpredsjedavajućeg Doma naroda Parlamenta FBiH Drage Puzigaće, koju je pokrenuo Klub Srba u tom domu, i koja se treba razmatrati na narednoj redovnoj sjednici 26. jula.



- Smatram da su se svi izaslanici do sada korektno ponašali u ovom domu i mislim da samo zato što je dopredsjedavajući doma Puzigaća ustvrdio nešto što piše da piše - to nije nikakav razlog za njegovu smjenu i mi ćemo nastojati iz Kluba hrvatskog naroda zaštiti Puzigaću - konstatovala je Bradara.



Podsjećamo, navedeni zakon predložili su poslanički klubovi Stranke demokratske akcije, Saveza za bolju budućnost BiH, Demokratske fronte, Socijaldemokratske partije BiH i delegat u Domu naroda Predrag Kojović jer smatraju da zakon ima ustavni osnov i da će otkloniti blokade koje su se i dosad pojavljivale u konstituiranju Doma naroda Parlamenta BiH.



Zakon je jednoglasno usvojen u Predstavničkom domu, pri čemu tom vanrednom zasjedanju nisu prisustvovali poslanici Kluba Hrvatska demokratska zajednica BiH - Hrvatski narodni sabor (HDZ-HNS).



Izrazili su stav da je zakon u suprotnosti s Ustavom BiH, presudom Ustavnog suda BiH koja se odnosi na načela legitimnog predstavljanja konstitutivnih naroda, kao i s Ustavom FBiH.





(FENA)