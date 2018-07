Današnji ishod sjednice Doma naroda Parlamenta FBiH, u vezi sa razmatranjem zakona o izbornim jedinicama, pokazuje kako se BiH i njeni građani pokušavaju napraviti taocima politika koje zloupotrebljavaju sve mehanizme blokada, ne bi li ostvarili privatne interese i sproveli planove kojim razaraju svaki napredak i iskorak BiH.

Nermin Nikšić / 24sata.info

Jasno je da su HDZ i SNSD danas pokazali kako su spremni na svaku vrstu blokade, čime su na najbolji način potvrdili neophodnost izmjena ustavnog sistema koji je očito postao kočnica svakog napretka BiH zbog čega se mora mijenjati.



Istovremeno, valjda je danas svima jasno kako za danšnju propuštenu priliku ne treba kriviti samo Puzigaću. Odgovornost za ovakvo stanje snosi i SDA i njena politika beskrajnog popuštanja željama Dragana Čovića čiju cijenu svi skupa plaćamo. Morali su u SDA biti svjesni veze HDZ - SNSD te da će kad tad doći do ovoga čemu smo danas svjedočili.



Iskreno se nadam kako su i u SDA shvatili kakvu su grešku napravili kada su po želji Čovića i HDZ-a, imenovali Dragu Puzigaću iz SNSD-a za potpredsjednika Doma naroda Parlamenta FBiH usprkos protivljenju opozicije i većine delegata iz kluba srpskog naroda. Danas im je on to lijepo vratio jer je upravo Puzigaća bio ključni faktor koji je zaustavio čak i mogućnost da se o zakonu o izbornim jedinicama uopšte glasa!?



Krajnje je vrijeme da političke snage, koje zaista žele napredak i razvoj BiH, učine sve što je u njihovoj moći i poraze one politike koje su dovele zemlju pred najveću političku krizu od kraja rata.



Već naredne sedmice očekujemo da na redovnoj sjednici Doma naroda Puzigaća bude smijenjen, za šta će formalni prijedlog uputiti delegati SDP-a i Naše stranke.



Mi iz SDP-a ćemo nastaviti parlamentarnu borbu za usvajanje zakona o izbornim jedinicama, unatoč svim opstrukcijama i posljedicama loših odluka još uvijek aktuelne parlamentarne većine.







(24sata.info)