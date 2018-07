Vlada Federacije BiH će, na današnjoj sjednici koja je počela u Sarajevu, razmatrati Prednacrt zakona o organizacijama i reprezentativnim organizacijama osoba sa invaliditetom i civilnih žrtava rata.

Taj zakon uređuje postupak i uslove sticanja statusa organizacija osoba sa invaliditetom i civilnih žrtava rata, njihovih reprezentativnih organizacija, područje, svrhu i ciljeve djelovanja, zadatke, vođenje registra organizacija, finansiranje, te druga pitanja od značaja za funkcionisanje organizacija na nivou općina, kantona i Federacije BiH.



Na dnevnom redu je i Prednacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o leasingu, s ciljem njegova usuglašavanja s novim Zakonom o bankama, Zakonom o Agenciji za bankarstvo i Zakonom o faktoringu, odnosno do usaglašavanja odredbi koje se tiču kupoprodaje, plasmana i nadzora. Novim rješenjima je obuhvaćeno i utvrđivanje nadzora nad bankama u slučaju da pružaju usluge finansijskog leasinga.



Vlada će se izjasniti i o sedam nacrta zakona kojima bi sadašnje općine Gračanica, Visoko, Ljubuški, Gradačac, Čapljina, Srebrenik i Živinice dobile status gradova.



Pred članovima Federalne vlade je i Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Federalnom ministarstvu finansija za pretvaranje njenih potraživanja u dionički kapital Union banke d.d. Sarajevo, u iznosu od 10.000.000 KM, putem zatvorene emisije dionica.



Ova sredstva predstavljaju nedospjela potraživanja Federalne vlade po osnovi Ugovora o kreditu po subordiniranim uvjetima zaključenim 22. oktobra 2014. između Vlade i Union banke. Povećanje kapitala omogućava nastavak zajedničkog projekta - kreditne linije za mlade do ukupnog fonda od 30 milijuna KM. Uz novouloženih 10.000.000 KM, povećanje kapitala omogućava Union banci odobravanje sredstava od 20 miliona KM, što dovodi do jačanja njenog potencijala i aktivnijeg udjela na tržištu, te rješavanja egzistencijalnih pitanja stanovništva s direktnim uticajem na ostanak mladih i obrazovanih ljudi u zemlji.



Na dnevnom redu današnje sjednice je i prijedlog da izgradnja poddionice od tunela Kvanj do Bune na Koridoru Vc, u dužini od 5,2 km, bude proglašena javnim interesom za Federaciju Bosne i Hercegovine, saopćeno je iz Ureda Vlade FBiH za odnose s javnošću.

(FENA)