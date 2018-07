Iz sredstava namijenjenih za finansiranje rada predstavništava Republike Srpske (RS) u inostranstvu neće biti finansirana nijedna aktivnost u vezi s vođenjem političkih kampanja bilo koje političke partije - navedeno je iz entitetskog Ministarstva za ekonomske odnose i regionalnu saradnju.

Foto: 24sata.info

To je odgovor na pitanje poslanika Milanka Mihajilice, iz Klub SDS-SRS RS-a u Narodnoj skupštini.



Mihajlica je podsjetio da je potpredsjednica SNSD-a Željka Cvijanović 7. juna u Banjoj Luci razgovarala sa američkim stručnjacima iz oblasti političkih kampanja Džejsonom Ozbornom i Majklom Rubinom, a glavna tema bila je, naveo je, kampanja SNSD za prestojeće opće izbore u BiH.



Stoga je tražio odgovor "da li će ta aktivnost američkih predstavnika za vođenje političkih kampanja biti plaćena iz budžeta RS-a, iz sredstava namijenjenih za finansiranje predstavništava, prije svega u SAD-u“.



U pisanom odgovoru entitetski ministar za ekonomske odnose i regionalnu saradnju Zlatan Klokić je to negirao i podsjetio da su predstavništva RS-a u inostranstvu osnovana radi obavljanja poslova od interesa za RS u oblasti privredne, naučno-tehničke, kulturne, prosvjetne, socijalne, informativne, sportske i druge saradnje sa subjektima u svijetu.



- Predstavništvo u SAD-u, kao i ostala u svijetu, ne finansiraju, niti imaju pravo i mogućnost da finansiraju one aktivnosti koje nisu propisane uredbom Vlade – istakao je Klokić.



Sva pitanja koja se odnose na finansiranje izborne kampanje regulisana su, kako je podsjetio, izbornim i propisima o finansiranju političkih stranaka.



Željka Cvijanović je kandidatkinja SNSD-a za entitetsku predsjednicu.





