Problematični Zakon o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo dolazi nam iz konzervativne kuhinje SDA sa ciljem da ta stranka ovlada Univerzitetom u Sarajevu.

Foto: Arhiv

Ovih dana imamo priliku svjedočiti koliko je on zapravo nazadan i poguban po sudbinu visokog obrazovanja i nauke u BiH.



Prilikom usvajanja ovog zakona SDP je upozoravao na to da je njegov jedini cilj potpuna kontrola Univerziteta u Sarajevu od strane centrale SDA. Prvi zadatak nove vlasti Kantona Sarajevo, koju će nakon oktobra predvoditi SDP, biće promjena ovog zakona i vraćanje autonomije Univerzitetu u Sarajevu koji mora biti slobodan od bilo koje vrste političke kontrole i uticaja.



Ova najveća visokoškolska institucija u BiH mora biti centar izvrsnosti, centar nauke i umjetnosti koji svim građankama i građanima Bosne i Hercegovine garantuje i omogućuje ravnopravno i kvalitetno obrazovanje po standardima razvijenih evropskih zemalja. Univerzitet u Sarajevu ne smije služiti jednopartijskoj indoktrinaciji studenata i produciranju podobnih kadrova; ne smije biti provincijaliziran i podređen kantonalnoj vlasti. On mora ostati slobodan i autonoman, on mora biti Univerzitet za svu našu djecu, sve naše ljude, moderan i progresivan univerzitet čiji fakulteti i akademije će proizvoditi kadrove koji će sutra voditi napredno, integrisano, pravedno i uspješno bosanskohercegovačko društvo.



Pokušaj da se ovlada fakultetima i akademijama putem potpunog gubljenja njihovog pravnog subjektiviteta najgrublji je nasrtaj na njihovu opstojnost. Ako uzmemo u obzir da je izuzetak napravljen samo sa teološkim fakultetima, kojima se po novom zakonu ostavlja status pravnih lica, imovina i prihodi, dok ih svim drugim oduzima - onda jasno vidimo da se radi o ultrakonzervativnoj politici koja se nastoji autokratski obračunati sa pluralizmom, a naročito sa progresivnim snagama u Kantonu Sarajevo.



Također, ovaj veoma štetni zakon omogućio je i to da se u 21. vijeku na Univerzitetu u Sarajevu pokušaju uvesti rigidna pravila o odijevanju i ponašanju, pravila koja negiraju individualne slobode koje ne smiju biti narušene na Univerzitetima jer oni su upravo rasadnici slobode, svijesti o slobodi i važnosti borbe za nju.



Građani moraju znati da je cilj ove politike SDA poptuna kontrola nad procesom visokog obrazovanja, kako bi se ono provodilo po mjeri kvazi učenjaka iz ove stranke koji smatraju da je normalno fakultet završiti za nekoliko sedmica i koji misle da je kupovinom diploma, moguće kupiti znanje, ugled i čast.



Ovakva politika SDA prijeti da dovede Univerzitet u Sarajevu na veoma niske grane, najniže od njegovog uspostavljanja i mora biti zaustavljena jer je nazadna, ultrakonzervativna, djeluje u pravcu dalje segregacije i dezintegracije bosanskohercegovačkog društva, na što mi u SDP-u jednostavno ne možemo i nećemo pristati.





(24sata.info)