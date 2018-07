Visoka predstavnica EU za vanjske poslove i sigurnosnu politiku Federica Mogherini izjavila je danas u Briselu da je ohrabrujuće ono što je BiH uradila u proteklih godinu dana, ali da je pred njom još mnogo posla koje treba uraditi na svom putu ka Evropskoj uniji.

Federica Mogherini / 24sata.info

Mogherini i komesar za evropsku politiku susjedstva i pregovore o proširenju Johannes Hahn predvodili su delegaciju EU tokom Trećeg sastanka Vijeća za stabilizaciju i pridruživanje između BiH i EU. U bh. delegaciji bili su predsjedavajući Vijeća ministara BiH Denis Zvizdić, ministar finansija i trezora Vjekoslav Bevanda i ministar vanjskih poslova Igor Crnadak.



- Od našeg drugog sastanka koji je održan prije godinu dana desile su se određene važne reforme specifično vezane za penzije i akcize. Te mjere su ključne za prosperitet i makroekonomsku perspektivu BiH. To je ohrabrujući signal - ocijenila je Mogherini.



No, naglašava kako je potpuno jasno da BiH još mnogo toga mora uraditi, pogotovo u sektoru vladavine prava i socioekonomskih reformi.



- To su sve ključni sektori koji su bitni za građane, kao i za napredak države na putu ka EU - dodaje Mogherini.



Ističe kako predstojeći Opći izbori u oktobru nude novu priliku.



- Ljudi će imati pravo glasa u smislu pravca koji će država zauzeti. To je također šansa za političke lidere i stranke da predstave konkretne projekte koji ispunjavaju potrebe svih građana u zemlji - navodi Mogherini.



Izborna politika, dodaje, ne treba slaviti negativnu prošlost, već predstaviti pozitivne projekte i primjere za budućnost, reformu javnog sektora i pomoć javnim i ostalim preduzećima.



- Na ovaj način možete ubijediti svoje građane da ste ozbiljni po pitanju evropskih integracija. Želimo vas ohrabriti, kao što smo to uradili i u toku sastanka, da iskoristite pozitivni momentum u regiji i izbore kako biste tu dinamiku u pridruživanju EU donijeli vašim građanima, a znate da uvijek možete računati na našu podršku - zaključila je Mogherini.





(24sata.info)