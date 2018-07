Visoka predstavnica Evropske unije (EU) za vanjske poslove i sigurnosnu politiku i potpredsjednica Evropske komisije Federica Mogherini i komesar za politiku susjedstva i proširenja EU Johanes Hahn pozvali su danas lidere u Bosni i Hercegovini da hitno usvoje izmjene Izbornog zakona.

Johannes Hahn / 24sata.info

Oni su nakon trećeg sastanka Vijeća za stabilizaciju i pridruživanje EU i BiH kazali da je razgovarano o učinjenim reformama u proteklim godinama i onome što treba uraditi, istaknuvši da je važna izborna reforma te da će građani imati pravo glasa na osnovu stavova koje će političari zauzeti, a to je šansa da politički lideri predstave konkretne korake.



- Izborna politika ne treba da slavi prošlost nego treba predstaviti pozitivne primjere za budućnost. Važno je osigurati i reforme u javnom sektoru i javnim preduzećima jer je to način na koji će se građani uvjeriti u ozbiljnost i predanost ka evropskim integracijama - pojasnila je Mogherini na pres-konferenciji u Briselu.



Sastanku je prisustvovao predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić koji je kazao da je evropski put prioritet BiH kao i drugih zemalja zapadnog Balkana, dodajući da je i danas potvrđena puna posvećenost integraciji u EU te spremnost da se intenzivira redovni dijalog.



Podsjetio je da se BiH prošle godine fokusirala na odgovaranje na pitanja iz Upitnika Evropske komisije, a sada je fokus na pripremi odgovora na dodatna pitanja koja su poslana BiH te je izrazio nadu da će to biti uskoro završeno kako bi BiH dobila pozitivno mišljenje za kandidatski status.



Istaknuo je da BiH radi na reformama važnim za EU put, a tiču se pitanja energetskog sektora i okoliša te je dodao da je BiH aktivno uključena u borbu protiv organiziranog kriminala i terorizma i svih vrsta ekstremizma kao i u borbu protiv korupcije.



- Pokrenuli smo 25 različitih aktivnosti. Usvojene su mjere za borbu protiv pranja novca i terorizma, uznapredovali smo u borbi protiv svih vrsta ekstremizma. Radimo na osnaživanju vladavine prava i uvođenju demokratskih standarda - podvukao je.



Poručio je da je perspektiva BiH evropska što je motivirajući faktor koji sve zemlje zapadnog Balkana drži na okupu i pomaže u osnaživanju saradnje.



Zvizdić je izrazio nadu da će u ovom mandatu Evropske komisije BiH dobiti kandidatski status što će biti shvaćeno da je BiH na pravom putu ka EU i to je definitivno najvažniji strateški prioritet kojem je BiH potpuno posvećena.



Obraćanje Hahna na pres-konferenciji obilježio je njegov poziv bh. liderima da poduzmu reforme kako u izbornom zakonodavstvu tako i u drugim oblastima podsjećajući da su ciljevi iz Reformske agende trebaju biti ispunjeni u 2018. godini.



Sada je važno, istaknuo je, vidjeti kako te aktivnosti nastaviti iako je nužno završiti ih što prije jer je to način da BiH ispravi strukturalne nedostatke i krene naprijed, dodajući da je to vezano i za finansijsku podršku EU za BiH.



- BiH je pružena podrška za suočavanje s povećanim brojem migranata. Već je odobrena podrška od 26 miliona eura, a osigurano je još šest miliona eura za tu svrhu. Vidjeli smo da se EU kritizira zbog nedovoljne podrške, ali o tome bi se trebalo i dalje razgovarati - napomenuo je.



Ocijenio je da će ekonomske reforme poboljšati sve sveukupno okruženje, dobrom vijesti nazivajući to što ekonomija u BiH pokazuje znake oporavka u smislu izvoza, proizvodnje i porasta broja radnih mjesta.



Izrazio je i očekivanje da će odgovori na dodatna pitanja iz Upitnika Evropskoj komisiji biti dostavljena do septembra kako bi se pripremilo buduće mišljenje koje bi trebalo biti spremno u 2019. godini.



Zvizdić te ministri finansija i trezora i vanjske poslova Vjekoslav Bevanda i Igor Crnadak prisustvovali su u Briselu Trećem sastanku Vijeća za stabilizaciju i pridruživanje između Bi i EU na kojem je ponovljena evropska perspektiva Bosne i Hercegovine kao jedinstvene i suverene države.



Zvaničnici EU i BiH razmotrili su napredak u ključnim političkim, ekonomskim i pravnim kriterijima te provođenje Reformske agende.





(FENA)