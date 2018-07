Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine organizirala je danas žrijebanje za utvrđivanje redoslijeda političkih subjekata na glasačkom listiću za oktobarske izbore, tokom kojeg je došlo do tehničkih problema pri elektronskom utvrđivanju redoslijeda političkih subjekata, nakon čega je žrijebanje nastavljeno ručno.

Foto: FENA

Žrijebanje u kojem su učestvovala 132 politička subjekta je počelo elektronski, ali je kod 72. broja došlo do tehničkih problema koje su djelatnici CIK-a pokušali otkloniti i žrijebanje je nastavljeno, ali se problem ponovio poslije izvučenog naziva jednog političkog subjekta.



Nakon toga je predsjednica CIK-a BiH Irena Hadžiabdić dala pauzu od 20 minuta poslije koje je žrijebanje nastavljeno ručno, izvlačenjem kuglica s nazivima preostalih 59 političkih subjekata.



Hadžiabdić je prije nastavka žrijebanja koje je obavljeno ručno, kazala prisutnima da su imali tehničkih problema za koje nisu sigurni ni zašto su nastali, ni kako da ih sa sigurnošću otklone.



- To ćemo istraživati u narednim danima, zašto se deslio da je naša aplikacija počela pokazivati probleme pa smo proces morali prekinuti. Odluka članova CIK-a BiH, koji su se povukli na Kolegij je bila da se ovaj proces nastavi na način kako se radilo do 2014. godine i da pristupimo ručnom žrijebanju - pojasnila je Hadžiabdić.



Žrijebanje je nastavljeno od pozicije 74 do 132, a u žrijebu je učestvovalo preostalih 59 političkih subjekata.



Glasnogovornica CIK-a BiH Maksida Pirić je kazala da su u prvom dijelu elektronski odredili redoslijed 73 politička subjekta i utvrdili njihove pozicije na glasačkom listiću, te da je u nastavku žrijebanja sve zabilježeno tonski, te foto-aparatom uslikana svaka izvučena kuglica sa nazivom političkog subjekta.



Nakon što je utvrđen redoslijed svih političkih subjekata na glasačkom listiću, Pirić je kazala da ukoliko bilo ko ima bilo kakvu primjedbu na proces žrijebanja, može dostaviti pismeni progovor kako je to propisano zakonom.



U žrijebanju su učestvovala 132 politička subjekta, od toga 62 političke stranke, 36 koalicija i 34 nezavisna kandidata.



Hadžiabdić je napomenula da već od ovjere političkih subjekata oni imaju pravo da podnesu zahtjeve za akreditiranje posmatrača koji mogu posmatrati sve aktivnosti CIK-a BiH puno prije dana izbora, uključujući i sam proces štampanja listića.



Prema obavljenom žrijebanju prvo mjesto na glasačkom listiću pripalo je Savezu za novu politiku, drugo Narodnoj stranci Radom za boljitak, treće Liberalno demokratskoj stranci BiH.



Hrvatska demokratska zajednica BiH je dobila broj 20, SBB – Fahrudin Radončić 35, Hrvatska demokratska zajednica 1990 broj 41, Stranka demokratske aktivnosti A-SDA 45, a Stranka demokratske akcije broj 65.



Savez nezavisnih socijaldemokrata - SNSD je pod rednim brojem 69, a SDS- Srpska demokratska stranka 82.



Između ostalih, Naša stranka je pod rednim brojem 29, Nezavisni blok je pod brojem 60, Narod i pravda 81, Demokratska fronta 83, Hrvatska seljačka stranka-HSS 86, Socijaldemokratska partija BiH 92, Građanski savez 93, Stranka za BiH 119, BPS-Sefer Halilović 121...







(FENA)