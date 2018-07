Strategija koju smo predstavili za Zapadni Balkan u februaru ove godine izazvala je reakcije i djela, a čitav proces je indikativnim datumom (2025. godina) dao više kredibiliteta, izjavio je danas komesar Evropske unije za proširenje Johannes Hahnn, na marginama Samita lidera zapadnog Balkana u Londonu.

Foto: Twitter

Pohvalivši Bosnu i Hercegovinu na završenom upitniku, Makedoniju i Grčku na rješenju spora o imenu, Hahn je istakao i da Albanija ima da riješi probleme sa Grčkom, dodajući da sve zemlje regiona imaju neku vrstu "oklijevanja" u rješavanju problema sa vladavinom prava, prenio je Tanjug.



"Svi koji znaju Bosnu i Hercegovinu, znaju da je to postignuće. Između dostavljanja Upitnika i dostavljanja odgovora uzelo im je oko 16 mjeseci, devet mjeseci je bilo potrebno za postizanje unutrašnjeg dogovora u okviru ovog mehanizma koordinacije i šest, sedam da se odgovori na pitanja. To je uobičajeni period za odgovaranje na naša pitanja. Tako da jednom kad su mogli primijeniti ovaj mehanizam onda su bili spremni odgovoriti u skladu s našim ranijim iskustvima", poručio je Hahn.



On je istakao da su mnogi lideri shvatili da se moraju baviti vladaviinom prava, dodajući da je suočen sa oklijevanjem i da su članice EU sve više nestrpljive po ovom pitanju.





(Tanjug)