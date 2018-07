Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da je Kosovo i Metohija narodno pitanje i od najvišeg značaja za samu državu Srbiju, te da u tom pogledu apsolutno nema nikakve dileme da je referendum jedino, vjerodostojno i konačno mjesto za odluku tog karaktera i nivoa.

Milorad Dodik / 24sata.info

On je ocijenio da oni koji osporavaju referendum vjerovatno misle da narod nije dovoljno pametan i u njega nemaju povjerenje.



"Ali, oni imaju povjerenje u svoje koncepcije rušenja postojećeg i to je način na koji djeluju", rekao je Dodik za televiziju "Pink".



On je naglasio da je u svakom slučaju referendum neprevaziđen u svim demokratskim zemljama, a to Srbija svakako jeste.



"Referendum je nešto što uvijek može da bude mjesto odluke o tako važnom pitanju kao što je Kosovo i Metohija. Mi ovdje u Republici Srpskoj dajemo punu podršku institucijama Srbije da kreiraju politike koje kreiraju i da je izabran pravi mogući način, a to je da narod na referendumu odluči o tom pitanju", poručio je predsjednik Srpske.







(24sata.info)