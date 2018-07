Predsjednik PDP-a Branislav Borenović pozvao je danas predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika da već danas odbaci Izvještaj Komisije za Srebrenicu, a "ne da se krije iz Narodne skupštine Republike Srpske".

Arhiv / 24sata.info

Borenović kaže da je Dodik imao 6000 dana da do sada povuče Vladin izvještaj i da je nejasno zašto to do sada nije uradio. On je poručio Dodiku da "prestane da se krije iza Narodne skupštine RS, kao što vrlo često radi i da bude jednom hrabar".



"Ako si već najavio da ćeš povući taj izvještaj, povuci ga na sjednici Vlade Željke Cvijanović, jer ionako vodiš Vladu, to možeš uraditi poslije podne, ne treba ti Narodna skupština za to. Milorade Dodik, uradi to danas. Imao si 6000 dana da to uradiš i odjednom sjetio se juče. Uradi to. Imaš podršku da na sjednici Vlade RS povučeš bilo koji izvještaj, pa i taj, ali nemoj se kriti iza Narodne skupštine", rekao je Borenović.



On je poručio Dodiku da prestane da se krije i iza Anketnog odbora, pa onda kad Anketni odbor uradi stručno i korektno svoj posao, onda ga napada.



"Nemoj se kriti iza rezultata rada institucija na koje ne možeš da utičeš. Nemoj se kriti iza brojnih drugih ljudi, već jednom izađi i umjesto tih svojih `jakih riječi` uradi nešto konkretno. Daj nam Zakon o Ustavnom sudu BiH, nemoj se kriti iza SDA kada donosiš akcize, nemoj se kriti iza `Prudskog sporazuma` kada potpisuješ treći i četvrti entitet u Bosni i Hercegovini. Prestani se više kriti."



Predsjednik RS Milorad Dodik izjavio je juče da će predložiti da Narodna skupština Republike Srpske odbaci Izvještaj Komisije za Srebrenicu.

(BN)