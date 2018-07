Demokratska fronta oštro osuđuje prijetnje metkom koje se preko Čovićevih medijskih organa upućuju kandidatu DF-a za člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine Željku Komšiću, navodi se u saopštenju DF-a.

Arhiv / 24sata.info

- Nakon što je Komšić dobio podršku Semira Drljevića Lovca slavnog komandata odbrane Grada Mostara, Čovićevi medijski organi počinju otvoreno da prijete Komšiću. Čovićeva propaganda glasila posljednjih mjeseci u pravilu najavljuju buduće poteze Dragana Čovića, stoga ne sumnjamo da iza svega ponovo ne stoji njihov formalni i neformalni šef, navodi se.



Dalje podsjećaju iz DF-a da to " nije prvi put da prijete iz Čovićevog tabora"



- Čovićev delegat u Domu naroda Parlamenta BiH početkom ove godine cinično je Komšiću poručivao kako mu želi zdravlje ukoliko se kandidira na izborima. Cinične poruke o zabrinutosti za zdravlje i prijetnje metkom nisu u duhu demokratije, i to je jasno građanima Bosne i Hercegovine koji prepoznaju nedopustivost takve politike. Radi se o porukama koje su izraz očaja i nemoći jedne politike kojoj slijedi poraz. Uviđaju to čak i oni koji su joj spremi dati glas, ali zbog takvog ponašanja spremni su sve manje i manje. Uvjereni smo u to da ih ni glasači HDZ-a ne podržavaju u tome, kažu iz DF-a.





(24sata.info)