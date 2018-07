Brkić izdao naputak nakon što se zajedno sa Draganom Čovićem sreo sa ruskim obavještajcima. Bivši šef FSB-a Nikolaj Patrušev zatražio da se vrši pritisak na Andreja Plenkovića, te da se učini sve kako bi Dragan Čović ostao član Predsjedništva BiH.

Milijan Vaso Brkić / 24sata.info

Pišu: A. Avdić/A. Omerović



HDZ Hrvatske direktno se miješa u izborni proces BiH. Dokazuje to dokument nazvan kao „naputak za rad na terenu za pripremu i provedbu izborne kampanje za predstojeće Opće izbore u BiH“ kojeg je potpisao zamjenik predsjednika HDZ-a Hrvatske Milijan Vasko Brkić.



Dokument je nastao nakon što se Brkić, zajedno sa Draganom Čovićem susreo sa Nikolajem Petruševim, bivšim šefom ruske obavještajne službe FSB Putinovim namjesnikom za Balkan. Patrušev je, objavili smo jučer na Žurnalu, zatražio od Brkića i njegovih saradnika da učine sve kako bi Dragan Čović ostao član Predsjedništva BiH. Interesantno, dokument HDZ-a Hrvatske nije potpisao predsjednik Andrej Plenković, već zamjenik Brkić koji je godinama u vezi sa kompanijom PPD Zagreb koja je glavni partner ruskog Gazproma na Balkanu.







„Poštovani“, piše Brkić predsjednicima županijskih odbora HDZ-a Hrvatske i koordinatorima za opće izbore u BiH, „nakon raspisivanja Općih izbora u BiH, te sastanka Stožera održanog 3. svibnja 2018. godine, podijeljene su Vam dostupne informacije o potencijalnim biračima po županijama, te upute za rad i motivacija za glasovanje“.



Brkić ističe da su ljudima na terenu dostavljeni podaci nastali na osnovu povezivanja popisa potencijalnih birača sa lokalnih izbora u BiH održanih 2016. godine, i popisa potencijalnih birača sa zadnjih izbora u Republici Hrvatskoj.



„Prije nego kontaktiratirate osobe s popisa potencijalnih birača potrebno je barem okvirno znati jesu li navedene osobe spremne dati svoj glas kandidatima s liste Hrvatskog narodnog sabora, te Vas molimo da koristite proceduru za segmentaciju birača tako da svakom biraču didijelite neku od brojčanih oznaka“, naveo je Brkić.



Tako zamjenik predsjednika HDZ-a Hrvatske birače dijeli na „sigurne glasače, vjerovatne glasače, one o kojima ne znaju ništa, te one koji sigurno neće nikada biti naklonjeni HDZ-u.



„Dobro segmentiranje birača određuje kasnije logističke aktivnosti“, ističe Brkić.



Posebnu pažnju, dodaje Brkić, treba posvetiti glasačima koji su odselili iz BiH, prvenstveno Švicarsku, Njemačku i Austriju. Procjenjuje da je takvih birača oko 20 hiljada, a da je na posljednjim izborima glasalo njih tek 9500.



„Važno“, označava Brkić, „na razini izbornog stožera u županijama organizirajte bazu kontaktiranih osoba i prikupljenih podataka vodeći računa da ćemo najveći broj aktivnosti na terenu odraditi sami. Prethodna iskustva dopisnog glasovanja pokazuju kako će uspjeh ovisiti prvenstveno o našoj organizaciji“.







Nigdje u dokumentu zamjenik predsjednika HDZ-a Hrvatske ne poziva se na stav predsjednika stranke Andreja Plenkovića koji je, prema pisanju hrvatskih medija, već dugo meta Milijana Brkića i njegovih saradnika. Kako smo već objavili na Žurnalu, na sastanku sa ruskim obavještajcima, Brkić i Čović su dobili zadatak da vrše dodatni pritisak na Plenkovića i njegove saradnike.



Milijan Vaso Brkić je, podsjećamo, 2015. godine bio jedan od glavnih aktera afere pozajmica. On je, naime, potpisao zamolbu kompaniji PPD da im posudi 4,2 miliona kuna koje bi bile iskorištene u kampanji predsjednice Kolinde Grabar Kitarović. Nekoliko godina kasnije, PPD je potpisao ugovor sa ruskim Gazpromom o desetogodišnjoj distibuciji plina u Hrvatskoj. Upravo je PPD kompanija koja je, tokom mandata Dragana Čovića, pojačala svoje poslovanje u BIH, a najveću saradnju ostvaruju sa mostarskim Aluminijem, koji također nelegirani aluminij nabavlja iz Rusije.



Pored toga, PPD je bio sudužnik mostarskog Aluminija, kada je ova kompanija dobila „bankovne garancije“ od ruske Sber banke za nabavku struje. Danas PPD u BiH posluje pod imenom Erdal d.o.o. Sarajevo, a osnivački kapital od milion maraka uplaćen je iz kompanije registrovane na Malti. Krajem maja ove godine, kompanija Erdal, tj PPD, dobila je dugogodišnju dozvolu za trgovinu električnom energijom ne teritoriji BiH. Upravo je PPD sada glavni dobavljač struje za Aluminij gdje se sada prerađuje „nelegirani aluminij“ uvezen iz Rusije.



Zahvaljujući angažmanu bivšeg hrvatskog ambasadora u BiH Ivana Del Vekija, te ruskog ambasadora u BiH Petra Ivancova, Vijeće ministara BiH je ukinulo carinu na nelegirani aluminij koji se uvozi iz Rusije. Posrednik uz poslu je firma PPD Zagreb, koja je dala posudbu HDZ-u Hrvatske i to na zamolbu Milijana vase Brkića.



(Zurnal.info)