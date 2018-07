Uvjeren sam da će u idućoj godini Bosna i Hercegovina dobiti status kandidata za članstvo u Evropskoj uniji (EU), ali se nadam da će taj status kandidata značiti i datum za otpočinjanje pregovora za članstvo BiH u EU-u, rekao je u intervjuu za Anadoliju (AA) Mladen Ivanić, član Predsjedništva Bosne i Hercegovine.

Mladen Ivanić / 24sata.info

Kako je naglasio, "status kandidata bez datuma početka pregovora, iskreno rečeno, ne znači ništa".



Ivanić je rekao kako nikada do sada nije govorio o rokovima, odnosno da je bježao od toga da to obećava, iz dva razloga: znajući, s jedne strane, probleme u BiH i znajući, s druge strane, neku vrstu sporijeg odlučivanja, politički uslovljenog, i od samog Brisela.



"Tako ni sada o rokovima ne bih govorio, mada mogu da kažem da sam uvjeren da će u idućoj godini Bosna i Hercegovina ostvariti taj jedan napredak", naglasio je Ivanić.



Krivica za sporost i domaća i međunarodna



O tome da li je "podbačeno" na dosadašnjem evropskom putu BiH, kaže Ivanić, "zavisi sa kojeg aspekta se to gleda".



"Prije nego što smo predali aplikaciju za članstvo u EU i dobili Upitnik svi su govorili da ne treba to da radimo, da nismo još spremni. Mi smo predali i, ipak, dobili pozitivan odgovor i dobili Upitnik Evropske komisije. Istina, dobili smo i nova dodatna pitanja. Ali, ta nova pitanja su manja po broju nego što su imale druge zemlje koje su dobile status kandidata, kao recimo Makedonija, pa i Crna Gora. Broj dodatnih pitanja uopšte nije veliki. Čak je manji nego što se očekivalo i ukoliko budemo efikasni mi to možemo završiti do kraja septembra ili oktobra. Isključivo je do nas", poručio je Ivanić.



Jedan dio tih pitanja je, kazao je on, strogo tehnički, u kojima se traže dodatna pojašnjenja, a određeni broj je "malo politički".



"Recimo, politički osjetljiva pitanja koja podrazumijevaju dogovor su ona kao što je pitanje: u kojim organima treba da bude paritet, a u kojim organima ne mora da bude paritet kada je u pitanju adekvatna nacionalna zastupljenost. Mislim da se to može odraditi. Nadam se da će institucije kroz Mehanizam koordinacije pripremiti brzo te odgovore, jer mi kada odlučimo da nešto uradimo to relativno brzo napravimo", Ivanićeva je ocjena.



To što Bosna i Hercegovina ni na predstojećem samitu NATO-a u Briselu naredne sedmice opet neće dobiti aktivaciju Akcionog plana za članstvo (MAP), Ivanić kaže kako je odgovornost podjednako domaćim, ali i na drugim, prvenstveno međunarodnim institucijama.



"Akcioni plan za članstvo (MAP) ima uslov - knjiženje vojne imovine. Oni koji su definisali knjiženje vojne imovine kao uslov za MAP ustvari su zaustavili to približavanje, a to je bilo prije nekih sedam-osam godina, zapravo već devet godina. Mislim da je to podjednaka odgovornost i domaćih političkih aktera, ali i međunarodnih koji su to definisali kao ključni uslov", cijeni Ivanić.



Stalni politički sukobi tjeraju ljude



Član Predsjedništva BiH Mladen Ivanić kazao je i kako je ključni problem BiH svuda i uvijek bio imidž, percepcija.



"Zahvaljujući ovim svakodnevnim sukobima o svemu i svačemu, percepcija BiH je da je to zemlja u kojoj postoji neka vrsta političkog haosa, u kojoj nemate ozbiljne institucije, u kojoj su pojedinci važniji od institucija, a to je stvar na kojoj međunarodne institucije nikada ne funkcionišu. Zato ćemo mi dok ne promijenimo imidž uvijek imati problema da se tim međunarodnim institucijama ozbiljnije približimo", upozorio je Ivanić.



Dodao je kako je kao član Predsjedništva BiH svjestan i kako vidi redove pred ambasadama i konzulatima te zna sa kojim se problemom odlaska ljudi BiH suočava.



"Dobro pratim brojeve ljudi koji dobivaju stalne radne vize, a to znači praktično sa stalnom radnom vizom i jednosmjernu kartu za odlazak sa vrlo vjerovatnom činjenicom da se ti ljudi neće vratiti. Ja sam ovaj mandat uporno govorio da ostavimo po strani stvari oko kojih unaprijed znamo da se ne možemo dogovoriti, sukobe, stvari iz prošlosti na koje različito gledamo i da se probamo okrenuti stvarima za budućnost, da promijenimo imidž. Uporno sam govorio, hajde da govorimo samo o stvarima o kojima smo se usaglasili. Hajdemo pokazati da se na praktičnim stvarima može postizati dogovor. Hajdemo promijeniti sliku o nama. Jer, dok mi ne promijenimo sliku o sebi, neće nijedan investitor doći", navodi Ivanić.



Kazao je kako je jedna švajcarska grupa iz oblasti energetike bila zainteresovana da uđe u BiH. Međutim, vrlo jasno su rekli: "Srbija nam djeluje puno stabilnije od vas."



"I ljudi neće da investiraju u nestabilne zemlje. A, bez investicija nema rasta zaposlenosti, bez rasta zaposlenosti nema ni rasta plata, nema standarda. A, to je jedini način kako ljude stvarno možete zaustaviti, da ostanu i da žive u BiH. Dok se slika o BiH ne promijeni, dok mi ne budemo izlazili sa pozitivnim stvarima, a negativne ostavljali na stranu neće biti ništa. Bit će ovo što imamo. Biće ovako jedno tavorenje, bespotrebno prepiranje oko stvari za koje svi znamo da ih nećemo moći promijeniti još niz godina. I imat ćemo potpuni zastoj. Promjenom slike o nama, promjenom pristupa, eliminisanjem stvari o kojima različito mislimo, afirmacijom stvari o kojima slično mislimo, to je jedini način da promijenimo sliku, privučemo investitore, obezbijedimo razvoj, zapošljavanje, a onda i ostanak ljudi. Bez toga, ostat će sve samo prazna demagogija", uvjeren je Ivanić.



RS ne treba da se miješa u probleme FBiH



Smatra da svi političari u BiH nisu isti, jer da jesu, onda bi bilo besmisleno izlaziti na izbore.



"Poistovjećivanje svih političara je svrstavanje u jedan lonac, na jednu kamaru, što bi naš narod rekao, i to stvara takav ambijent da se ne može ništa promijeniti. Ja mislim da se može promijeniti. Mislim da imamo političara koji čestito rade svoj posao, da nisu svi korumpirani, da ima političara koji nemaju svoje rodbine u državnim institucijama, da ima političara koji ne daju vlastitim članovima porodice privilegovane pozicije. Sam se trudim da budem takav. Afirmacijom takve vrste politike mislim da će se stvari promijeniti", smatra Ivanić.



Da li će se vlast u BiH i kojom brzinom formirati poslije opštih izbora zakazanih za 7. oktobar, Ivanić je kazao kako to zavisi od rezultata i čitavog niza okolnosti.



"Zavisi od koalicionog kapaciteta pojedinih partija. Zavisi od toga šta rade prije izbora. Evidentno je da će se vlast formirati barem na nekom nivou jer ima pojedinih partija koje bliže sarađuju. Ali, isto tako je moguće da te koje bliže sarađuju ne pobijede. Biće problema, posebno unutar dijela institucija BiH koje pripadaju Federaciji BiH. Mislim da je tenzija koja postoji između SDA i HDZ-a BiH vrlo velika. Mislim da će dosta teško bez jednih ili drugih biti moguće formirati vlast. Da li će oni nakon izbora doći do rješenja, ne znam. Ne vjerujem da će, osim ako ne budu stali na jednu stranu, bilo ko od partija iz RS-a praviti problem. Ono što ja iskreno mislim da je važno je da mi iz RS-a ne treba da se uplićemo u taj sukob. Treba da prepustimo SDA-u i HDZ-u, odnosno ključnim partijama pobjednicama unutar Federacije BiH, da sami razriješe probleme koji postoje unutar tog entiteta. Ne mislim da mi treba da držimo bilo čiju stranu u tom sukobu", stava je Ivanić.





(AA)