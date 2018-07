Poslanik Adam Šukalo, koji djeluje u Klubu PDP-a, najavio je danas da više neće prisustvovati sjednicama Narodne skupštine Republike Srpske u kojoj, kako je naveo, ministar unutrašnjih poslova Dragan Lukač može prijetiti poslanicima.

arhiv / 24sata.info

- Ova skupština više nema nikakav legitimitet. Sramota me da sjedim u ovakvoj instituciji - ustvrdio je Šukalo, koji je sinoć u parlamentu imalo verbalni okršaj s ministrom Lukačem tokom rasprave o izvještaju u slučaju stradanja Davida Dragičevića.



Lukača se, navodi, ne plaši, ali smatra da nije čovjek za funkciju koju obavlja.



Kaže da će ostati na glasanju kako bi podržao Izvještaj Anketnog odbora i jer je na to pozvao parlamentarce otac stradalog banjalučkog mladića Davor Dragičević.



Šukalo optužuje MUPRS-a da opstruiše istragu u ovom slučaju, a da je Skupština "upotrijebljena da se prikrije zločin nad ovim mladićem".



Ukoliko mu se, ističe, nešto dogodi ili njegovoj porodici, za to će biti odgovoran ministar policije.

(FENA)