Lider HDZ-a Dragan Čović danas je na pres-konferenciji kazao da zbog nemogućnosti dogovora stranaka ove godine izbori u Mostaru "sasvim sigurno neće biti održani".

Dragan Čović / 24sata.info

"Nažalost, naš paket je bio Dom naroda, Predsjedništvo i Mostar, to su odluke Ustavnog suda BiH. Obzirom da nije dogovoreno ništa, bojim se da danas možemo sasvim otvoreno kazati, da izbora u Mostaru uz ove izbore, sasvim sigurno neće biti. Morat ćemo sačekati naredne lokalne izbore. Nažalost, to je tako", kazao je Čović, prenosi N1.



Čović će se sutra sastati sa predstavnicima američkog Kongresa.



"Neke stvari se ne mogu promijeniti, ne može se promijeniti naš odnos prema legitimnom predstavljanju. Bojim se da je kraj prvog dijela naše kampanje, to i druge stranke rade. Osobno sam otišao svaki djelić BiH. Bojim se da je sužen prostor za neke velike priče oko izmjena izbornog zakonodavstva sa parnerima sa kojima imate nadmudrivanje. Pogledajte medije, pratite poruke koje se šalju. Vrlo je jasna poruka i ja ću je iznijeti na vrlo kompetentan način gospodi iz američkog Kongresa. Mislim da je to nešto što moramo slijediti, to je minimum", naveo je Čović.



Što se tiče listi na predstojeće izbore, Čović je izrazio nadu da će to biti gotovo za nekoliko dana.





