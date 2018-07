Kako portal Vijesti.ba saznaje iz pouzdanih izvora bliskih vrhu SBB-a, predsjednik ove stranke Fahrudin Radončić ozbiljno razmišlja da SBB za bošnjačkog člana Predsjedništva BiH predloži bivšeg predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH Adnana Terzića.

Fahrudin Radončić / 24sata.info

Terzić je od prvog dana osnivanja u SBB -u. Poznat je kao državni premijer u čijem mandatu je uveden PDV, a BiH je imala snažan prozapadni put.



Uz to, Radončić smatra da se radi o umjerenom i regionalno poznatom političaru, koji može uspješno da sarađuje, ali i parira, eventualnom dvojcu Čović - Dodik u Predsjedništvu BiH.



Iako je ovo skoro senzacionalan obrt, u SBB-u su uvjereni da je Terzić mnogo kompetentniji za ovu poziciju od svih do sada predloženih kandidata drugih stranaka.



Kako saznaje naš portal, SBB ima istraživanja relevantnih agencija prema kojima je Radončić apsolutni favorit, ali oni vjeruju da isti procenat podrške glasača može da zadrži i Terzić.



Također, SBB računa da Terzića, što je jednako važno, ne treba posebno predstavljati međunarodnoj zajednici i njenim zvaničnicima, jer je Terzić, kao državni premijer, sa njima imao odličnu saradnju.



Nije tajna da postoji veliki pritisak na Radončića da se kandidira. Ipak, kako saznajemo, on smatra da će u naredne četiri godine najveći posao biti na predsjednicima najjačih stranaka u BiH da kroz parlamente i preko svojih poslanika i delegata provedu teške i neminovne reforme. Stoga Radončić vjeruje da ima dovoljno posla i previše odgovornosti kao predsjednik SBB-a i da odlukom da kandidira Terzića vjeruje u njegovu političku, državničku i menadžersku superiornost nad Džaferovićem, Šepićem ili Bećirovićem.



U ovom trenutku nije jasno da li ostaje otvorenom i potencijalna kandidatura Adise Arapović, sa kojom je Radončić najavio pariranje najavljenoj opciji da ispred SDA u kandidaturu za Predsjedništvo BiH ide Sebija Izetbegović.



Ako se ovakav rasplet dogodi, to bi značilo da nakon SDA i SDP-a, ni SBB neće ići da predsjednik stranke bude i kandidat za Predsjedništvo BiH, pišu Vijesti.ba.



(24sata.info)