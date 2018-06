Demokratska fronta i Građanski savez žele ovim putem još jednom upozoriti javnost na pripreme za organizovano nasilje koje vrše HDZ i Dragan Čović. Jučerašnja vijest da je policija Kantona 10, koji je pod vlašću i direktnom političkom kontrolom Čovića raspisala tender za novu masovonu nabavku oružja svima konačno treba otvoriti oči za suštinu plana B: oružanu pobunu i nasilnu promjenu ustavnog poretka.

arhiv / 24sata.info

DF i GS smatraju da je Čovićeva odluka da otvoreno krene u pretvaranje legalne policije u paravojnu stranačku falangu dokaz namjere da ide do nasilnog kraja u planovima da Bosnu i Hercegovinu podijeli, a građansku većinu podjarmi i vlada onako kako je, primjera radi, Belgija vladala u Kongu.



Podsjećamo javnost da ovo nije prvi put da Čović demonstrira silu: ne tako davno policija HNK, koja je takođe pod Čovićevom političkom kontrolom, pokušala je silom uspostaviti granicu na Ivan-sedlu. Čović i HDZ neće prestati sve dok ne budu potučeni. Posljednja prilika za to će biti predstojeći Opšti izbori u oktobru ove godine. Sve poslije toga će biti kasno.



DF i GS pozivaju ovim putem SDA da bez daljnjeg oklijevanja putem zamjenika predsjedavajućeg Doma naroda parlamenta FBiH sazove sjednicu i na dnevni red stavi Zakon o izbornim jedinicama. To nije samo pitanje minimuma državnog interesa, nego i poštovanja građana Bosne i Hercegovine koji ne žele i ne mogu biti taoci klijentelističke organizacije opasnih namjera što je danas HDZ BiH.



Masovna nabavka oružja HDZ-ove policije takođe ne ostavlja sumnje u punu koordinaciju između Čovića i Milorada Dodika koji je od entitetske policije naočigled vlasti napravio paralelne oružane snage. Stoga nema ni sumnje u to koji je njihov krajnji cilj ako u oktobru ove godine obojica postanu članovi Predsjedništva BiH: disolucija države Bosne i Hercegovine nasilnim sredstvima, ako nije moguće mirnim putem.



Koalicija "DF-GS-Željko Komšić" nema za razliku od nekih drugih stranaka u opoziciji nikakvih dilema vezanih za plan B. Izbor pred svima nama je vrlo jednostavan: ili ste za plan B ili ste protiv plana B. Svi oni koji tvrde da plan B ne postoji i sami su dio plana B.

(24sata.info)