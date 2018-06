Delegacija Grupe za refleksiju za pitanje Mostara Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti Vijeća Evrope sastala se u utorak u Mostaru s predstavnicima glavnih političkih stranaka te s predstavnicima nevladinih organizacija koje su aktivne u tom gradu kako bi se razmotrila sva moguća rješenja za Mostar.

Govoreći o tim razgovorima i o situaciji u Mostaru, glasnogovornik iz Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti Vijeća Evrope Stewart Dickson izjavio je kako smatra da je došlo je do određenog napretka, odnosno da je napravljen određeni korak u pravom smjeru, ali da je on poprilično spor i težak.



- Možemo reći da je do napretka između političkih stranaka u Mostaru došlo i zbog određenog pritiska međunarodne zajednice, odnosno njezine uključenosti u taj proces i mi iz Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti Vijeća Evrope smo dio tog procesa i spremni smo podržati sve one koji žele razriješiti trenutačnu pat poziciju i koji žele da se lokalni izbori u Mostaru održe 2020. godine - kazao je Dickson.



Ocijenio je kako sama činjenica da je osnovana Grupa za Mostar pokazuje kolika je njihova predanost i uključenost u rješavanje situacije u Mostaru jer, kako je kazao, smatraju da je potpuno neprihvatljivo da već deset godina za građane Mostara ne postoji pravi oblik demokracije. Veliko im je zadovoljstvo, dodao je, što im se u ovim nastojanjima priključio i Odbor regija Evropske unije.



Istakao je kako će razmotriri sve ono što su čuli na sastancima koji su održani u Sarajevu i Mostaru te iznijeti svoje prijedloge i projekte kako bi se napravio dalji napredak po tom pitanju, napominjući kako očekuju i dalje razgovore o toj temi s istim akterima.



- Prije svega, razmotrit ćemo sve ono što smo čuli i što možemo dalje učiniti u razgovorima sa strankama i nevladinim organizacija kako bismo vidjeli koji su dalji konkretni koraci da bi se napravio napredak u ovom polju - poručio je Dickson.



Svoje izvješće, kazao je, ova grupa će uputiti svim članicama Vijeća Europe koje su zastupljene u Kongresu, a pomoć u prijedlozima za razrješenje situacije u Mostaru očekuju od prof. Jensa Woelka, predstavnika skupine neovisnih stručnjaka koji rade sa Kongresom.



Govoreći o mogućnosti održavanja izbora u Mostaru 2018. godine, prof. Jens Woelk istakao je kako su pozitivno iznenađeni razgovorima političkih stranaka koji su vođeni posljednjih pet mjeseci u Mostaru s jednim novim pristupom da se problem izbora pokuša riješiti na lokalnoj razini, međutim, kako je kazao, iz razgovora s predstavnicima Središnjeg izbornog povjerenstva shvatili su da se propisi vezani za izbore ne mijenjaju 6 mjeseci prije izbora, a rok za to je prošao u petom mjesecu.



Izbori u Mostaru bi se mogli održati ove godine, kaže Woelk, samo u slučaju nekakve hitne situacije gdje su potrebni prijevremeni izbori, a to je, po njegovim riječima, prilično složena procedura.



- Naravno, ukoliko bi postojala neka jaka opća politička volja da se izbori ipak održe ove godine, onda bi se to moglo uzeti u obzir pa da se ne ispoštuje navedeno pravilo.



Mislimo da je to ipak malo preoptimistično razmišljanje - zaključio je Woelk.



Inače, Grad Mostar od 2012. nema funkcionalno Gradsko vijeće, a lokalni izbori nisu održani od 2008. godine.





