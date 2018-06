Predsjednik Srpske demokratske stranke Vukota Govedarica boravio je danas u posjeti Gradu Mostaru i Sabornoj ckrvi, gdje se sastao sa predstavnicima srpskih udruženja i političkih organizacija.

Foto: 24sata.info

U izjavi novinarima Govedarica je kazao kako je danas otvoreno razgovarao sa koordinacijom koju definiše integritet Srba koji su se odlučili da žive u Mostaru zajedno sa svojim porodicama, da se vrate na svoja istorijska ognjišta.



"Na svu sreću kada sve to posmatramo iz ugla SDS-a tih otvorenih pitanja nema i ja ću učiniti sve da zajedno sa svojim saradnicima postignemo ono što se od nas traži, a to je da svi Srbi u Gradu Mostaru na izborima idu zajedno i da samo tako možemo tu šansu koja nam se pruža da iskoristimo. Na stranu odbacujemo sve neke partijske uticaje jer najveći interes u ovom momentu je da Srbi u gradu Mostaru zajedno na jednoj listi obezbjede ono što im je potrebno, a to je da imaju svoje izabrane predstavnike u institucijama vlasti. SDS će sve da uradi da mostarski Srbi izađu na jednu listu", rekao je Govedarica prenose Vijesti.ba.



Istakao je da ga raduju radovi na obnovi Sabornog hrama u Mostaru , te da nada da će oni biti uspješno provedeni u narednih godinu dana, jer Saborna crkva svjedoči vjerskom, nacionalnom i kulturnom identitetu Srba, podsjetivši da je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić pomogao obnovu hrama kao i Srbima u Federaciji.



Kazao je da je danas u Mostaru bio u prilici da uruči 70 članskih karata SDS-a ljudima koji su se opredijelili da pristupe političkoj organizaciji koja ima istorijski značaj.



"SDS će raditi u interesu Srba u Gradu Mostaru i biti politička organizacija koja će u potpunosti razumijeti sve ostale srpske političke partije kao i mnogobroja udruženja koja imaju značaj u Gradu Mostaru", rekao je Govedarica.



Osvrnuo se i na problem konstitutivnosti srpskog naroda u HNK kazavši da je to pitanje za one koji ga trebaju da riješe a može se riješiti vrlo lako.



" Ne vidim zašto se to ne riješava odmah. Problem se može riješiti lako, tako što se zakaže sjednica Parlamenta, predlože izmjene koje su potrebne i koje su u skladu da presudama sudova. Ljudi samo treba da imaju razuma i ništa više. Na bazi tog razuma mogu da riješe to pitanje ukoliko žele a koliko se želi stvarati konflikt takvi ljudi ne mogu voditi ovu zemlju u budućnost", kazao je Govedarica.





(24sata.info)