Predsjednik Repubike Srpske Milorad Dodik izjavio da britanski špijuni prisluškuju državni vrh Srbije i Republike Srpske, predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i njega.

arhiv / 24sata.info

Dodik za današnji Kurir kaže da postoje brojni dokazi da britanske obavještajne službe imaju prislušni centar i da prate državni vrh Republike Srpske, a pretpostvalja da je ista situacija i u Srbiji, i da je to jedan od načina da se Srbija destabilizuje. Na pitanje odakle dokazi za to, Dodik odgovara:



- Dokaz su izjave ministra odbrane, potvrde da će se Velika Britanija baviti ruskim uticajem na ovom prostoru. U julu se formira poseban operativni centar koji predvode Britanci. Tu su i izjave britanskog ambasadora.



Predsjednik RS ukazuje da se ne radi o običnim vojnicima, pješadincima, već specijalcima koji se obavještajnim radom bave na osnovu veoma savremene i sofisticirane tehnologije.



Na konstataciju da je pomenuo i destabilizaciju Srbije, Dodik kaže da je to "jedna te ista stvar" i da je "vjerovatno da to rade i u Srbiji".



Na podsjećanje da je rekao da i u Srbiji imaju prislušni centar, Dodik kaže da pretpostavlja i tvrdi da je britanska služba uvijek bila prisutna na ovom prostoru i da su uvijek radili protiv srpskih državnih i nacionalnih interesa.



- Dokaz je u činjenici da je već ranije obavještajna služba BiH otvorila operativne naloge prisluškivanja zvaničnika Srbije i Republike Srpske. Svako ko je ovdje upućen u bilo šta, zna da to u BiH ne može da se radi bez odobrenja zapadnih službi. Šta ćete veći dokaz od ovog - rekao je on.



Na pitanje da li je obavijestio predsjednika Srbije o tome, Dodik odgovara da "Vučić to vrlo dobro zna".

(Tanjug)