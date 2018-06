Povodom najave otvaranja paralelnih diplomatskih predstavništava BiH oglasio se predsjednik Demokratske fronte, Željko Komšić.

Željko Komšić

Najavom otvaranja paralelnih diplomatskih predstavništava, i to predstavništava kantona za koje misli da će predstavljati okosnicu paradržave u nastajanju, Dragan Čović je još jednom pokazao da sve što radi, radi po uzoru na Milorada Dodika, svoga partnera u urušavanju države Bosne i Hercegovine.



Ovim se na velika, a ne mala vrata, pokušava pripremiti teren za prihvatanje hrvatskih i bošnjačkih entiteta, tobože uz to i pod zastavom Evropske unije, što bi bio uvod u podjelu, prvo entiteta pa države.



Jasno je da ne postoje nikakvi ni hrvatski ni bošnjački entiteti u FBIH, pa kao takvi, dakle kao ekskluzivno hrvatski ili kao ekskluzivno bošnjački ne mogu biti predstavljeni u Briselu. Prema tome riječ je o klasičnoj zloupotrebi te mogućnosti kako bi se pridobila politčka legitimacija za nešto drugo. Kako bi se pridobila legitimacija ne za bolje predstavljanje interesa svih građana koji žive na tim područjima, nego za bolje predstavljanje jedne politike koja van svake sumnje ima za cilj konačno razbijanje Bosne i Hercegovine.



Kada se ta politika hvali podrškom Republike Hrvatske za zadnje aktivnosti, ona se zapravo hvali podrškom Hrvatske u namjeri razbijanja Bosne i Hercegovine. Nažalost, odnos Hrvatske prema BiH u posljednje vrijeme upravo je takav. U kontinuitetu zvanični Zagreb podriva integritet Bosne i Hercegovine kao države. Zagreb krši međunarodne konvencije na štetu BiH, kao i u slučaju Pelješkog mosta, otuđuje imovinu BiH u Hrvatskoj, upućuje apelacije ka Ustavnom sudu BiH i vrši pritisak s ciljem da bi promjenio pravno- politički karakter Federacije.



Prema tome, posljednji potez Zagreba, i Dragana Čovića koji je samo izvođač radova na rušenju BiH dio je takve politike kontinuiteta.



Takvoj politici se moramo suprotstaviti kao građani Bosne i Hercegovine. Ne pozivam Predsjedništvo niti preostale zvaničnike iz institucija BiH, na bilo kakvu reakciju. Njih je više besmisleno pozivati, jer po ne znam koji put neće uraditi ništa. Pozivam građane da otvore oči i da u institucije BiH uvedemo one koji na otvoreno podrivanje države BiH neće ni šutjeti ni sjediti skrštenih ruku.





