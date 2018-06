Više od 120 predsjednika općinskih i gradskih izbornih komisija iz 143 općine i grada u Bosni Hercegovini okupilo se danas u Sarajevu na dvodnevnoj konferenciji nazvanoj "U susret općim izborima 2018" koju je organizirala Centralna izborna komisija (CIK) BiH.

Foto: FENA

Kako je na otvaranju dvodnevne konferencije rečeno, ovo je prilika da se razgovara s predstavnicima općinskih i gradskih izbornih komisija, odgovori na njihova pitanja i upozna ih se s podzakonskim aktima, ali i da se detaljnije razgovara o unapređenjima u aplikacijama za unos rezultata. Radi se o aplikacijama koje je sačinio CIK u saradnji s Misijom OSCE-a u BiH koji je angažirao IT stručnjake iz BiH u smislu bolje kontrole i zaštite te efikasnosti sistema.



Predsjednica CIK-a Irena Hadžiabdić podsjetila je da je CIK već duboko u pripremama za izbore te da je pristigao rekordan broj prijava političkih subjekata i danas u 16.00 sati ističe rok za prijavu koalicija, a do sada je stiglo više od 10.000 prijava iz inostranstva, dodajući da su do sada tri koalicije podnijele zahtjev.



Kada je riječ o izborima zakazanim za 7. oktobar, predsjednica CIK-a Hadžiabdić naglasila je da će biračka mjesta toga dana biti zatvorena u 19 sati, a za četiri nivoa vlasti će se brojati glasovi i za sada nema elektronskih mašina i skenera za brojanje listića na glasačkom mjestu i sve se i dalje radi ručno.



- U smislu zaštite pokušavamo naći metode da smanjimo manipulacije u onom broju od pet posto biračkih mjesta na kojima smo do sada imali probleme. Na 95 posto biračkih mjesta očekujemo rezultate oko ponoći kada smo po zakonu obavezni da ih objavimo - kazala je.



Rezultati će se s nivoa općinskih izbornih komisija prenositi u CIK i bit će dostupni kao što je bilo i na lokalnim izborima kada su prvi put rađena ta unapređenja, a sada je završena aplikacija koju treba predstaviti općinskim izbornim komisijama i obučiti kadar koji će unositi podatke.



Hadžiabdić je napomenula da postoje pojačani sistemi kontrole na nivou općinskih izbornih komisija za unos rezultata i bolji i transparentniji pristup svim podacima od CIK-a i bolju kontrolu i zaštitu, a obrasce su nastojali pojednostaviti te je Hadžiabdić najavila da će biti još nekih novina do dana izbora.



Hadžiabdić je odbacila tvrdnje da že u BiH biti angažirani IT stručnjaci iz Rusije, napominjući da CIK ima potpisane tipske memorandume s deset zemalja među kojima su Rusija, Ukrajina, Indonezija, Malezija i Turska.



Kada je u pitanju memorandum s Rusijom napomenula je da je on potpisan 2010. godine, a od 2015. godine sve memorandume odobrava Predsjedništvo BiH.



- Naš sistem nikad nije hakovan iako je bilo pokušaja. I do sada je bio dobro zaštićen i pokazao je da izbori nisu bili hakovani. Ovim izborima ulažemo dodatne napore da to sve osiguramo jer je riječ o potpuno nepristupačnoj mreži - istaknula je, izražavajući nadu da ni na ovim izborima neće biti problema.



Okupljenima se obratio i šef Ureda Vijeća Evrope Drahoslav Štefanek naglasivši da je Vijeće Evrope suorganizator ove konferencije koja ima za cilj informirati ključne aktere izbornog procesa o izmjenama u podzakonskim aktima, ali i da razmijeniti iskustva i probleme.



- Svjesni smo teškog političkog konteksta uoči ovih izbora, a sve zbog odluke Evropskog suda za ljudska prava u slučaju Sejdić i Finci, kao i u slučaju Pilav. Državni Parlament još uvijek nije našao rješenje kako riješiti provedbu presude Ustavnog suda u slučaju Ljubić - podsjetio je, dodajući da nema pomaka ni kada je u pitanju provođenje izbora u Mostaru.



Mišljenja je da će u nedostatku rješenja u parlamentarnim tijelima na državnom i entitetskim nivoima više pritiska i odgovornosti biti stavljeno na Centralnu izbornu komisiju BiH, dodajući da članovi općinskih i gradskih komisija imaju veliku odgovornost u provođenju izbora.



- Vi ste oni koji provjeravaju glasačke kutije, koji verificiraju glasače koji prate čitavu provedbu izbora u općini ili gradu i na kraju krajeva vi ste oni koji broje glasačke listiće. Vaš rad će pratiti niz lokalnih i stranih promatrača, a posebno organizacije kao što je Koalicija Pod lupom ili organizacija OSCE-a - zaključio je Štefanek.



Tokom trajanja konferencije bit će obrađeno nekoliko tema poput vremenskog plana izbornih aktivnosti, bit će razgovora i o imenovanju biračkih odbora, akreditiranju promatrača, prijemu izbornog materijala te pravilnom objedinjavanju izbornih rezultata.



(FENA)