"Politički 'apsurdistan', kako bi to opisala poznata bosanskohercegovačka grupa, u kojem se nalazimo najbolje ilustrira činjenica da će na oktobarske izbore u BiH izaći i 'nazovi stranka' Srpska radikalna stranka Vojislav Šešelj. Nažalost, svjesni smo trenda da brojne stranke svojim djelovanjem afirmiraju ratne zločince i negiraju (aboliraju) njihova zlodjela, ali ovo je prvi put da jedna stranka to radi tako transparentno, kroz vlastito ime“, komentirao je profesor Damir Marjanović, član Predsjedništva Naše stranke, današnju odluku CIK-a kojom je omogućeno Srpskoj radikalnoj stranci – Vojislav Šešelj da učestvuje na predstojećim izborima.

„No, nije to ono što najviše zabrinjava, jer loših ljudi, budala i provokatora je bilo i biće ih. Stara narodna svakako kaže, čega se pametan stidi, budala se ponosi i to se ne može promijeniti. No, prosto vas zgrozi činjenica da državne institucije nemaju mehanizam, ili ne žele da ga koriste da spriječe političko uvlačenje zločinaca prošloga rata u sadašnji politički momentum. Cjelokupan politički, akademski i rad nevladinog sektora na izgradnji mira u BiH ovakvim potezom nastoji da se sruši ovakvim potezom zvaničnog državnog, regulatornog, navodno nezavisnog tijela, i to je ono što posebno zabrinjava - da oni koji trebaju da rade na prosperitetu ove države i koji su dobro plaćeni za to, ulijevaju pesimizam, strah i destabilizaruju naše društvo koje je samo po sebi na staklenim nogama“, mišljenja je Marjanović.



Podsjećamo, Šešelj je ove godine pravosnažno osuđen na deset godina zatvora pred Mehanizmom za međunarodne krivične sudove. Šešelj je proglašen krivim po tri tačke optužnice za progon, deportacije i druga nečovječna djela.





