Lider Demokratske fronte i predsjednički kandidat te stranke za hrvatskog člana Predsjedništva BiH, Željko Komšić, desetak dana biće „van stroja“ zbog hirurške intervencije na kuku koju odgađa već dulje vremena.

Arhiv / 24sata.info

Komšić je kuk povrijedio još prije rata dok je bio pasionirani padobranac a povredu je obnovio prije nekoliko godina na rekreaciji. Ljekari su mu preporučili hiruršku intervenciju kojom bi se povreda sanirala, no Komšić je sve do prije nekoliko dana odgađao leći na operacioni sto.



To je i razlog zbog kojeg Komšić nije sudjelovao na posljednjim pregovorima stranačkih lidera oko izmjena Izbornog zakona, na kojim je stavove DF-a prezentirao i zastupao generelni sekretar, Zlatko Miletić.



Prema informacijama „Slobodne Bosne“, Komšić bi se radnim obavezama trebao vratiti najkasnije krajem naredne sedmice.

(24sata.info / SB)