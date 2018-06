Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik smatra da najavljeni protesti zbog poskupljenja goriva nemaju osnova, jer je, kako ističe, gorivo u RS najjeftinije u odnosu na zemlje regiona.

Arhiv / 24sata.info

-Gorivo u Federaciji BiH je za deset odsto skuplje u odnosu na RS, u Hrvatskoj za 43 odsto, Srbiji 30 odsto, Crnoj Gori 40 odsto, Albaniji za 44 odsto, Sloveniji 36 odsto i Grčkoj i Italiji oko 65 odsto. Znači, svaka treća litra ovdje je džaba u odnosu na Italiju i Hrvatsku. Cijena nafte je skočila na svjetskom tržištu i to je nešto na šta mi ne možemo da utičemo. Sve je stvar berze, ako poskupi na svjetskom tržištu i ovdje će, ako pojeftini i ovdje će pojeftiniti – rekao je Dodik za Srpskainfo.



On naglašava da se bilo kakva anarhija u vezi sa organizovanjem protesta u RS zbog poskupljenja goriva neće dozvoliti, ističući da svaki protest mora biti organizovan u skladu sa zakonom.



-Tražiću od policije da sklanja automobile koji se budu zaustavljali na ulicama. Svaki protest koji se organizuje mora biti prijavljen i sve što ugrožava druge podliježe zakonskoj odgovornosti. Ne možete da zaustavite automobil negdje na cesti i tako ugrozite druge ili zaustavite saobraćaj, a nekome, recimo treba Hitna pomoć u tom trenutku. Ako hoćete da protestvujete zbog goriva onda stanite na benzinsku pumpu i tu izrazite svoje nezadovoljstvo. Prijavite se i protestvujte, nikakav problem nije, ali to mora biti prijavljeno i odobreno i ne smije ugrožavati nikoga drugog – rekao je Dodik, dodajući da se ne može oteti utisku da i iza organizovanja protesta stoji politika i pokušaji destabilizacije.

(24sata.info)