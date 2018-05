Predsjednik Socijaldemokratske partije (SDP) BiH Nermin Nikšić uputio je pismo članovima partije uoči unutarpartijskog referenduma o kandidatu za člana Predsjedništva BiH, napominjući da im je potrebna ozbiljnost za najveći demokratski iskorak u unutarpartijskom djelovanju u BiH.

Nermin Nikšić / 24sata.info

Pismo prenosimo u cijelosti:



“Zajedno smo, za nešto manje od četiri godine, ostvarili niz ciljeva koje smo sebi zacrtali. Ali, naša borba za bolju Bosnu i Hercegovinu još uvijek nije završena. U oktobru nam predstoji glavna bitka i pred nama je veliki posao, ako iz izborne bitke želimo izaći kao pobjednici.



Ostao je još 141 dan do momenta kada će građani ove zemlje imati priliku da se odluče između ovoga što sad imamo, a to je stagnacija u svim segmentima i promjena na bolje u cijeloj BiH, za sve građane i sve narode.



Promjena u načinu rada partije je nešto u čemu su učestovali svi članovi SDP BiH i zato koristimo svaku priliku i sve mehanizme kako bi se što većem broju članova omogućilo direktno učešće te dala prilika da i sami donose najvažnije odluke.



Zato smo se na organima SDP BiH opredijelili da o kandidaturi za člana Predsjedništva BiH, putem referenduma, odluku donese naše članstvo. Gotovo 43.000 članova bit će u prilici da odluči da li SDP BiH treba imati kandidata za Predsjedništvo Bosne i Hercegovine i ako da, ko je najadekvatniji za obavljanje te funkcije. U ime svih nas i za sve građane naše domovine.



Ovim putem želim istaći kako je veoma bitno da rukovodstva organizacija stvore organizacijske preduslove kako bi što veći broj ljudi izašao na unutarpartijski referendum. Uradimo to, pokažimo još jednom snagu SDP-ovih organizacija. Jer, ovo je najveći demokratski iskorak u unutarpartijskom djelovanju u BiH i stoga nam je ozbiljnost više nego potrebna.



Referendum ćemo održati u periodu od 24. do 26. maja, a sav proces ćemo zaokružiti na Programskoj konvenciji SDP BiH, koju ćemo održati 27. maja u Sarajevu. Na njoj ćemo predstaviti rezultate referenduma i SDP-ovog kandidata i budućeg člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine.



Na kraju želim da svima vama zahvalim na predanom radu i požrtvovanosti. Bez pomoći svih vas SDP ne bi bila ovo što je sada. Kada smo ovako složni, kada radimo i odlučujemo zajedno, mi ne možemo izgubiti”, napisao je Nikšić.







(24sata.info)