Hrvatski delegat u Domu naroda parlamenta BiH Mario Karamatić /HSS/ rekao je da se Ministarstvo bezbjednosti bavi svim, osim svojim poslom.

Mario Karamatić / 24sata.info

On je naveo da bi bilo dobro kada bi neko iz Ministarstva bezbjednosti BiH saznao ko je poslao prijeteće mejlove klubovima poslanika SNSD-a i NDP-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske i da za to odgovara i naglasio da se to neće desiti jer se to ministartvo bavi svim, osim svojim poslom.



"Ukoliko je bilo zloupotrebe mejlova trebalo bi da reaguju nadležne institucije", izjavio je Karamatić novinarima u Sarajevu i naglasio da sve to pokazuje koliko su, u stvari, institucije BiH sigurne i zaštićene.



Prema njegovom mišljenju, priča o izmjenama Izbornog zakona BiH je završena, i BiH je ušla u nezapamćenu krizu zbog opstrukcije bošnjačkih stranaka.



"Stranke koje čine Hrvatski narodni sabor neće praviti nikakve opstrukcije. Izaći ćemo na izbore i pobijediti unutar svog glasačkog tijela, a nakon toga ćemo vidjeti šta će biti - da li će BiH upasti u agoniju ili postoji izlaz. Osim plana `B`, imamo i plan `C` i `D`, i znamo šta ćemo i kako ćemo", naglasio je Karamatić.





(SRNA)