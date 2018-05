Sastanak Koordinacionog tijela za pitanje migracija u BiH, koji se danas održava u Sarajevu, predstavlja još jedan udar na Republiku Srpsku jer se zanemaruje stav Vlade Srpske da neće biti prihvaćena nijedna odluka Savjeta ministara koja bude donesena bez saglasnosti Republike Srpske, a koja se odnosi na određene mjere na njenoj teritoriji, izjavio je Srni portparol SNSD-a Radovan Kovačević.

"Zanimljivo je i što su na sastanku učestvovali američka amabasadorka, kao i ambasadori dijela zemalja Evropske unije, a ne i oni koji će se na terenu sretati sa migrantima, a to su institucije entiteta, prije svega institucije Republike Srpske jer će svi migranti prvo ući na teritoriju Srpske", istakao je Kovačević.



On je naglasio da na ovom "besmislenom sastanku ne učestvuju ni predstavnici ministarstva odbrane BiH iako je ranije iz zajedničkih institucija saopštavano da će se migranti zbrinjavati u kapacitetima ovog ministarstva".



"Danas se još jednom dokazalo da institucije BiH nisu tu da rade u korist građana Republike Srpske i FBiH već isključivo da provode odluke svojih mentora iz stranih ambasada", konstatovao je portparol SNSD-a.



Kovačević je rekao da je migrantska kriza koja zahvata BiH ponovo pokazala svu neozbiljnost i nefunkcionalnost zajedničkih institucija koje očgledno nisu spremne da se suoče sa 50 do 120 hiljada migranata čiji ulazak u BiH se očekuje.



Koliko Savjet ministara ozbiljno doživljava postojeću krizu sa dolaskom migranata i koliko razmišlja o njoj, kaže on, najbolje pokazuje današnji sastanak u Sarajevu.



"Bez obzira na sve i uz puno razumijevanje situacije u kojoj se ovi ljudi nalaze, Republika Srpska i njene institucije će preduzeti sve neophodne mjere da zaštite svoje građane, njihovu imovinu i institucije od migrantskog talasa. Žao nam je svih migranata i problema u kojem su se našli, ali Srpska nema kapacitete da te probleme riješi", poručio je Kovačević





