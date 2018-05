Predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović izjavila je danas u Mostaru da Hrvati u Bosni i Hercegovini nisu manjina, već da je BiH njihova druga domovina.

Arhiv / 24sata.info

- BiH je specifična država, nastala u specifičnim okolnostima... Da nije bilo tog zajedničkog hrvatsko-bošnjačkog prijateljstva, temeljem međudržavnog ugovora, nikada se tako brzo ne bi stekli uvjeti za Dejtonski sporazum - izjavila je hrvatska predsjednica.



Kolinda Grabar-Kitarović održala je danas predavanje studentima u Mostaru o temi hrvatske podrške briselskom putu država jugoistočne Evrope, a večeras će se sastati i s hrvatskim članom Predsjedništva BiH Draganom Čovićem.



S druge strane, bivši predsjednik Hrvatske Stjepan Mesić ne misli da je Hrvatima u Bosni i Hercegovini ta zemlja druga domovina. Mesić je u komentaru za novinsku agenciju Patria izjavio da je BiH prva domovina bh. Hrvata, a Sarajevo njihov glavni grad.



- Uvijek sam polazio od toga da je Hrvatima u BiH njihova domovina Bosna i Hercegovina, da s druga dva naroda moraju koordinirati i kreirati zakonsku regulativu, a Hrvatska mora pomoći kako svim Hrvatima izvan domovine tako i ovima u BiH - rekao je Mesić za Patriju.



Bivši predsjednik Hrvatske ističe kako takav stav, kada je riječ o odnosu prema BiH, očekuje i od Srbije.



Iz Srbije govore: ''Mi smo za cjelovitu Bosnu i Hercegovinu, ali u svemu podržavamo Milorad Dodika'', a Milorad Dodik ne priznaje Bosnu i Hercegovinu. Pa, koja je politika Beograda? - rekao je Mesić.



Mesić smatra i to da ko imalo razumije prilike na jugoistoku Evrope, a i u Evropi, mora znati, kako kaže, da je arhitektura Evrope završena i da nema promjena granica te da u tom smislu moraju biti definirane i politike u zemljama na jugoistoku Evrope.



- Posljednje granice koje se utvrđuju su granice između Kosova i susjednih država, i to je posljednje što se markira - rekao je Mesić, dodajući da što se prije to shvati, svima u regionu će biti bolje.





(avaz)