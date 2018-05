Potpredsjednik Socijaldemokratske partije BiH i državni zastupnik ove partije Denis Bećirović objavio je da će prihvatiti da bude kandidat za člana Predsjedništva BiH, ako članstvo stranke na referendumu donese takvu odluku.

Denis Bećirović / 24sata.info

Bećirović već duže vrijeme, kako u javnosti tako i unutar samog SDP-a, ima najveću podršku da bude kandidat ove partije. Bećirovićev stav kojim je potvrdio da će prihvatiti kandidaturu prenosimo u nastavku:



- Dragi prijatelji,



U zadnjih nekoliko mjeseci primio sam hiljade pisama, poruka, zahtjeva, molbi ..., u kojima se traži da budem kandidat za člana Predsjedništva BiH.



Ne želim govoriti neistinu - čovjek mora osjećati ogroman ponos kada ga veliki broj građana države Bosne i Hercegovine smatra politički dostojnim najviše funkcije u ovoj zemlji.



Ali, trudio sam se ostati čvrsto na zemlji i tokom svih ovih mjeseci niti jednom rječju ili gestom nisam saopćio bilo kakvu jednostranu vlastitu odluku. Niko u ovoj zemlji ne smije općim pretpostaviti svoje lične interese.



Ova zemlja je veća od svakog pojedinca, to uvijek moramo imati na umu i tako se moramo ponašati.



Zato i prihvatam da budem jedan od kandidata o kojima će se kao o mogućim kandidatima za Predsjedništvo BiH na prvom referendumu u historiji višestranačke demokratije u Bosni i Hercegovini izjasniti 42.800 građana sa članskom kartom Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine.



Njihova odluka bit će saopćena 27. maja 2018.



U drugom koraku, još važnijem, 7. oktobra 2018. svi građani Bosne i Hercegovine odlučuju ko će biti novi članovi Predsjedništva BiH.



Vjerujem i kontinuirano se zalažem da budući član Predsjedništva BiH mora služiti svim građanima Bosne i Hercegovine, a ne samo jednoj političkoj partiji.



O tome sam godinama govorio i od tog principa ne odustajem.



Dragi prijatelji,



Nikada se nisam nametao ni trčao za političkim funkcijama i poštivat ću demokratski iskazanu volju na referendumu kakva god ona bude.



Ali, u slučaju da referendumom koji će se održati od 24. do 26. maja 2018. većina građana povjerenje ukaže meni - neću pobjeći od odgovornosti. To nikada nisam radio niti sam se plašio bilo kojeg rada za svoju domovinu.



I neću vas izdati!



Za mene je uvijek bila velika čast i ponos biti uz našu domovinu Bosnu i Hercegovinu.



Ne postoji ništa veće.



Zato ću nastaviti činit sve što je u mojoj moći da pobijedi ideja pravednije, slobodnije i ravnopravnije Bosne i Hercegovine.



Nema kolebanja, nema kalkulacija, nema odustajanja.



Pred nama je veliki posao.



S poštovanjem,



prof. dr. Denis Bećirović







(24sata.info)