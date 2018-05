Član Predsjedništva BiH i počasni predsjednik PDP-a Mladen Ivanić izjavio je večeras u Bijeljini da će se teško doći do pravog rješenja u vezi sa izmjenama Izbornog zakona BiH jer je partijama u Federaciji BiH, kako kaže, sukob sam po sebi cilj.

Mladen Ivanić / 24sata.info

"Partneri u FBiH ne žele istinski dogovor, nema njihove spremnosti i ne može to čudotvorno rješenje da nađe ni njemačka kancelarka Angela Merkel, niti bilo ko", rekao je Ivanić na tribini u Bijeljini gdje je sa predsjednikom SDS-a Vukotom Govedaricom razgovarao sa građanima o aktuelnim ekonomsko-političkim pitanjima.



Ivanić je istakao da već četiri godine iz Sarajeva šalje poruku da predstavnici Republike Srpske žele da grade budućnost i da su spremni na kompromise sa svima.



"Ako neko, međutim, dirne u poziciju Republie Srpske i interes srpskog naroda, itekako znamo i imamo mehanizme da to branimo. U ove četiri godine sam to više nego jasno pokazao", mišljenja je Ivanić.



On očekuje da će u naredne četiri postizborne godine u institucijama biti ljude koji će biti spremni na kompromis i neće razmišljati o ratovima i naoružavanju.



Komentarišući jučerašnju posebnu sjednicu Narodne Skupštine RS o slučaju smrti Davida Dragičevića, Ivanić je rekao da ostaje mnogo otvorenih pitanja i dilema koje traže odgovore.



"Odgovori moraju da se daju. Anketni odbor formiran za ovaj slučaj mora da otkrije da li su institucije radile dobro svoj posao", naveo je Ivanić.



Odgovarajući na pitanje građana o sve težem životu u BiH i lošoj ekonomskoj situaciji, on je rekao da je glavni problem nezaposlenost i nedostatak investicija, te odlazak ljudi.



On smatra da je neophodno privući kapital i otvoriti ovaj prostor za ulaganja.



"Slika o BiH, ali i Republici Srpskoj, mora se mijenjati", kaže Ivanić, napominjući da BiH ne može biti izolovana od svega što se događa u svijetu.



Govoreći o migrantskoj krizi, on je naveo da u BiH trenutno ima oko 3.000 migranata, mada ih je malo koji žele ovdje da ostanu.



"U svakom slučaju moramo ozbiljnije kontrolisati granicu, nego što je do sada rađeno", rekao je Ivanić.





(SRNA)