Nadam se da se nakon izbora BiH neće suočiti s novom krizom i svi trebamo raditi da se rješenje nađe i da do nje ne dođe - izjavila je američka ambasadorica u BiH Maureen Cormack u intervju za Dnevni avaz.

Poručila je da Bosni i Hercegovini ne treba još jedna kriza te da je svima u interesu da se nađe rješenje. Smatra da je problem kompleksan, ali da postoje izrabrani zvaničnici čiji je posao da nađu rješenje.



Govoreći o promjenama Izbornog zakona BiH, u čiji je proces duboko involvirana, izrazila je optimizam da će se rješenje postići te ocijenila da pregovori o promjenama Izbornog zakona još nisu završeni.



-Dobili smo vrlo jasnu poruku od Centralne izborne komisije (CIK) da se u tom segmentu radi o indirektnim izborima delegata u Dom naroda Parlamenta Federacije, tako da se razgovori mogu nastaviti. Imat ćemo i Venecijansku komisiju, koja će nam dati ekspertni savjet o predloženim izmjenama. Tako da se razgovori na pronalaženju rješenja nastavljaju - kazala je Cormack te dodala da ne zna kada će članovi Venecijanske komisije doći.



Naglasila je da su pregovori počeli još prošle godine na ekspertnom nivou te da su u njima učestvovali eksperti iz Delegacije Evropske unije i Ambasade SAD-a. Dodala je da su na tom nivou i u to vrijeme, na sastancima bili i predstavnici srpskih stranaka u BiH - SDS-a, SNSD-a te da je već tada došlo do vrlo praktičnih rješenja.



- Kada su ti razgovori prešli na politički nivo, kao što to vrlo često biva u BiH, suočili smo se sa situacijom da nije bilo političke volje da se jednostavno dođe do zajedničkog rješenja. Srpske stranke sigurno će se vratiti u ove razgovore. Oni su se željeli malo distancirati - kazala je američka ambasadorica.



Navodi da se nastojalo doći do esencijalnih rješenja, ali da su se onda pregovori počeli odvijati pod, kako je kazala. utjecajem izborne kampanje i izbjegavala se odgovornost.



- A ona je na političkim liderima, koji trebaju naći rješenje ne samo da bi izbori bili održani nego i da bi se proveli rezultati izjašnjavanja građana - smatra Cormack.



Ipak, Cormack cijeni da svi trebaju činiti sve što mogu da bi se rješenje našlo.



- Uloga SAD i EU je da omogućimo da se odvijaju razgovori. Vidjeli smo kritike ovog procesa, ali meni je stalo do budućnosti BiH. Kada građani u oktobru izađu i glasaju, trebaju znati da glas daju vlasti koja će se formirati - ističe Cormack.



Naglasila je također da je na CIK-u da odrediti rok u vezi sa izmjenama Izbornog zakona BiH te da su oni indicirali određeni nivo fleksibilnosti.



- Milim da je idealan rok onda kada građani izlaze glasati, da znaju za šta glasaju, po kojim pravilima. Cilj, dakle, treba biti prije održavanja izbora - potcrtala je.



Ambasadorica Cormack zaključila je da će odluku o narednom sastanku imati nakon što sazna datum od Venecijanske komisije te da su potrebne konsultacije na ekspertnom nivou da bi se znalo o čemu se razgovaralo i do čega se došlo.



Izrazila je uvjerenje da će vlast biti formirana nakon oktobra, ali da je potrebno da se politički lideri okupe oko rješenja, da dođe do dogovora, da se politika ostavi po strani.



- Jasno mi je koliko su ove promjene teške, ali shvatam i da ljudi ove zemlje zaslužuju da se ide naprijed. Da bi se to desilo, potrebno je da imate vlast, da se provodu reforme, da idete ka EU, ka NATO-u, da se provedu osnovne reforme u ekonomiji koje su potrebne da bi se otvarala nova radna mjesta, da se obrazovni sistem poboljša te da se poboljša zdravstveni sistem - poručila je američka ambasadorica.

