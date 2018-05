Njemačka je u potpunosti svjesna potencijalne opasnosti i nestabilnosti do koje može doći nakon izbora u BiH, i ona to želi spriječiti prije svega zato što joj je stalo do mira i stabilnosti u cijelom regionu, kazao je danas na konferenciji za novinare u Sarajevu član Predsjedništva BiH iz reda srpskog naroda Mladen Ivanić, pišu Vijesti.ba.

Mladen Ivanić / 24sata.info