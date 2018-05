Predsjednik RS-a Milorad Dodik tvrdi da taj bh. entitet ne interesuju "neistine" koje je visoki predstavnik Valentin Inzko iznio u svom izvještaju Vijeću sigurnosti UN-a te poručio da neće dozvoliti da se migranti smjeste u kasarne u Banjoj Luci i Kalinoviku, kao i da se politizuje "slučaj Dragičević".

arhiv / 24sata.info

Inzka je optužio da “laže”, jer kako je naveo, RS nije donijela nijednu odluku da će se baviti pitanjima secesije.



-Politička tema koja se zovi secesija postoji i postojat će i to niko ne može da zaustavi, ali nijedna organ u RS o tome nije odlučivao - rekao je entitetski predsjednik ističući da nisu tačne ni tvrdnje o navodnom formiranju paravojski u RS.



Kategorično je protiv mogućnosti da se u nekim kasarnama u RS smjeste migranti, kojih se u narednom periodu očekuje veliki broj kroz BiH.



-To se neće desiti. Mi nemamo obavezu te vrste i niko ne može donijeti takvu odluku – rekao je Dodik i naveo da je protiv toga da se otvori bilo koji kamp za izbjeglice na teritoriji RS-a.



Kazao je da Vijeće ministara BiH ne može da donosi odluku da u Banjoj Luci smjesti migrante, već RS, koja nema sredstava ni mogućnosti da se bavi tim pitanje.



Dodik je rekao da je za sutrašnju posebnu sjednicu Narodne skupštine RS-a, koja je sazvana na zahtjev opozicije o stanju bezbjednosti u Banjoj Luci i Republici Srpskoj - "Pravda za Davida – Pravda za sve“, dostavljen materijal u kojem je dosta, kako je ustvrdio, neistina, što neće biti usvojeno, jer ne predstavlja na pravi način stanje u RS.



On je naveo da ni on, ni bilo ko drugi ne može davati kvalifikaciju o tome kako je stradao banjalučki mladić David Dragičević, jer samo tužilaštvo to može reći, te da se ni parlament ne može baviti presuđivanjem tog slučaja.



Dodao je da je bila greška prva konferencija za novinare u Policijskoj upravi Banja Luka u vezi sa “slučajem Dragičević”, u kojem, kako je naveo, postoji i određena politizacija, navodeći da je bilo vidljivo prisustvo nekih predstavnika opozicije na skupovima “pravda za Davida”.



-Pravi se ponovo pokušaj vraćanja na dnevni red reforme policije, da bi je RS izgubila. To je krajnji cilj onih koji misle da će ovakvim i slučnim događajima proizvesti dovoljno energije da bi ponovo vratili na dnevni red reformu policiju - ustvrdio je Dodik navodeći da će svi iz policije RS odgovarati ukoliko su napravili propust u "slučaju Dragičević".



(FENA)