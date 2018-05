Mi, u SDP-u, želimo vratiti ljudima nadu da se može lijepo i ugodno živjeti u našoj zemlji. Idemo da izgradimo zemlju za sve nas. Bez toga nema sigurnosti i pravde za sve građane, već samo zaštite za neke koji se uzdižu iznad zakona. Mi hoćemo zemlju u kojoj su pravda i sigurnost osigurani za sve, umjesto što, kao danas, imamo samo zaštitu za neke, poručeno je sa skupa.

Socijaldemokratska partija BiH u Banja Luci je održala Programsku konvenciju na kojoj su predstavljene politike i aktivnosti sadržane u Planu 10. Realizacija Plana 10 će osigurati potrebne promjene u BiH.



Predsjednik SDP-a Nermin Nikšić rekao je da je cilj SDP-a sigurna i poštena BiH.



„Vratimo ljudima nadu da se može lijepo i ugodno živjeti u našoj zemlji. Izgradimo zemlju za sve nas. Bez toga nema sigurnosti i pravde za sve građane, već samo zaštite za neke koji se uzdižu iznad zakona. Mi hoćemo zemlju u kojoj su pravda i sigurnost osigurani za sve, umjesto što, kao danas, imamo samo zaštitu za neke. To se mora radikalno promijeniti. Vidimo da to posljednjih sedmica jasno, javno i bez straha traže hiljade ljudi na ulicama Banja Luke, kao što to isto traže ljudi u Sarajevu i građani iz svih krajeva naše zemlje. Banja Luka je sada „glasna“ za sve neriješene slučajeve BiH. Svi traže i svi zaslužuju sigurnost i pravdu. Pravda i sigurnost su pravo svih građana BiH i SDP će to osigurati!“, poručio je Nikšić.



„Naš cilj je potpuna promjena svega u ovoj zemlji nabolje. Naš cilj je poštena i pravedna zemlja. Svi smo svjedoci kako je sigurnosni ambijent u cijeloj BiH narušen. U potpunosti je narušeno povjerenje građana u institucije koje trebaju garantirati sigurnost i pravdu za sve. Isti su problemi u oba entiteta i svi građani isto trpe“, izjavio je potpredsjednik Glavnog odbora SDP BiH Vojin Mijatović.



On je naglasio da je SDP u Planu 10 ponudio jasne odgovore kako profesionalizirati i depolitizirati, prije svega, policiju i pravosuđe i na tome će se, pored ostalog, tražiti podrška građana u cijeloj BiH.



„Ljudi hoće pravdu i sigurnost za sebe, svoje porodice i cjelokupnu zajednicu i to je naš cilj. To je nemoguće bez adekvatne sigurnosti i pravde za sve, a toga nema bez profesionalne i depolitizirane policije i pravosuđa, te oštrije kaznene politike. Zato poručujemo da je naš cilj uvesti strožije kazne za sve oblike kriminala i osigurati da profesionalci i pošteni ljudi vode sigurnosne i pravosudne institucije“, izjavio je Njegoš Kutić, povjerenik Regionalne organizacije SDP Banja Luka.



Dositej Perić, povjerenik Gradske organizacije SDP BiH Banja Luka, naglasio je da je Plan 10 rezultat rada više hiljada ljudi iz SDP-a, kao i onih koji nisu članovi, ali su prepoznali iskrenu namjeru da se naša zemlja promijeni nabolje.





