Bosna i Hercegovina je napravila neke pozitivne korake u pravcu evroatlantskih integracija, ali je „tempo stvarnih reformi i dalje donekle spor“, rekao je danas visoki predstavnik Valentin Inzko pred Vijećem sigurnosti u New Yorku nakon što je prezentirao svoj šestomjesečni izvještaj o provedbi Mirovnog sporazuma.

Valentin Inzko / 24sata.info

Visoki predstavnik je kao pozitivne primjere naveo da su bosanskohercegovačke vlasti dostavile 20.000 stranica sa svojim inicijalnim odgovorima na Upitnik Evropske komisije, što je dio procesa pridruživanja, i da je Parlamentarna skupština usvojila fiskalnu zakonsku regulativu čime je omogućen pristup finansijskim sredstvima Međunarodnog monetarnog fonda.



Međutim, visoki predstavnik je takođe govorio o, cjelokupno gledano, negativnoj političkoj klimi u kojoj „mnogi od najprominentnijih izabranih zvaničnika i dalje u neproporcionalnoj mjeri posvećuju pažnju pitanjima o kojima su mišljenja podijeljena.“



Visoki predstavnik je upozorio da se tokom proteklih šest mjeseci sve češće koristila neodgovorna i huškačka retorika kojom se osporavaju temelji Dejtonskog mirovnog sporazuma, s obzirom da neki zvaničnici u Republici Srpskoj nastavljaju osporavati državnost Bosne i Hercegovine, pojedini hrvatski zvaničnici se bave razmišljanjima o raspadu države, a pojedini bošnjački političari pokazuju spremnost da u svojim izjavama spominju mogućnost novog sukoba.



Inzko je ponovio činjenicu da je Bosna i Hercegovina „jedinstvena multietnička suverena država koju čine dva entiteta u kojima svi građani – tri konstitutivna naroda i Ostali – zajedno žive i rade, a izabrani političari, prije svega, imaju odgovornost da doprinose miru i pomirenju.“



On je takođe naglasio potrebu da se političke stranke Parlamentarne skupštine BiH hitno dogovore i usvoje pravila za indirektne izbore za Dom naroda Federacije BiH. U suprotnom, proces formiranja vlasti širom BiH nakon izbora bi mogao biti otežan.



Podsjećajući Vijeće sigurnosti da su građani Mostara i dalje uskraćeni za svoje osnovno demokratsko pravo da izaberu lokalne predstavnike, visoki predstavnik je pozvao stranke u Mostaru da nastave raditi na nedavno pokrenutoj domaćoj inicijativi i postignu rješenje.



Govoreći o vladavini prava i borbi protiv korupcije, visoki predstavnik Inzko osvrnuo se na trend da neki od istaknutih izabranih zvaničnika ignoriraju ili odbijaju konačne i obvezujuće odluke sudova.



On je posebno istaknuo trenutne rizike koji postoje u oblasti borbe protiv korupcije, ukoliko Parlamentarna skupština BiH u što kraćem roku ne usvoji amandmane na Zakon o krivičnom postupku u skladu sa međunarodnim standardima. U pogledu ovog pitanja, pokazuje se da su neki političari izgleda fokusirani na ukidanje mogućnosti da državno pravosuđe provodi istrage, podiže optužnice i izriče presude korumpiranim političarima.



Visoki predstavnik je rekao da promjena u načinu vođenja politike u Bosni i Hercegovini „mora doći od samih političara, ali mi smo, kao međunarodna zajednica, zainteresirani da podstaknemo ovu promjenu.



- Moramo zadržati sve instrumente koji su nam na raspolaganju da spriječimo svako dalje pogoršanje situacije i trebamo biti spremni da detaljnije definiramo šta trebaju da sadrže potrebne reforme - rekao je Inzko pred Vijećem sigurnosti u New Yorku nakon što je prezentirao svoj šestomjesečni izvještaj o provedbi Mirovnog sporazuma, saopćeno je iz OHR-a.





(FENA)